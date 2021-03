Friluftsguide for begyndere

SPONSORERET INDHOLD: Står du og mangler inspiration til, hvordan du kan starte dit friluftsliv. Det kan ofte være tiltrængt at komme en tur væk fra de vante omgivelser.

Af SPONSORERET INDHOLD

Mange går ofte med tanken om at dyrke den danske natur noget mere. Frisk luft, flotte omgivelser og en stjerneklar himmel lyder ikke helt tosset, men hvorfor er det så svært at komme afsted? Vi har udarbejdet et par go-to punkter, du allerede kan drage nytte af i dag.

Hvordan kommer jeg i gang med min nye livsstil?

Lad vær med at overtænke det, bare gør det! Mange har en tendens til at skulle overtænke tingene. Der kan hurtigt komme mange fordele/ulemper op i hovedet på en. Det er derfor en fordel at tage et par ordentlige støvler på, overtøj efter årstiden, en lille daypack med snacks og vand. Ordentligt grej sikrer de optimale forhold for en god tur ud i det blå.

Hvis man starter med en dårlig oplevelse, vil chancen for, at du kommer afsted igen formindskes, og du kommer højest sandsynligt ikke afsted lige forløbeligt. Start med en kortere tur som altid kan forlænges over tid. Det handler om at tage et skridt ad gangen og ikke overdrive aktiviteten fra starten af.

Grej til ’’Nybegynderen’’

Under de første par vandreture skal du blot låne grej af venner eller familie. Der er ingen grund til at gå ud og investere i det helt dyre grej, hvis du mister passionen eller finder ud af det slet ikke er noget for dig. Hvis du senere bliver bidt af det, kan du investere i det udstyr, du mangler.

Udover vandreture kan det også være, at du får lyst til at tage en overnatning i det fri. Årstiden sætter ofte baren for hvilken slags udrustning, der er oplagt at medbringe ude i naturen. Et par solide vandtætte vandrestøvler der kan holde til alt slags vejr, er et oplagt valg. Kolde og våde fødder kan gøre det svært at forsætte turen.

Et par gode bukser og jakke der kan holde vind og regn ude, er et must, hvis man bevæger sig ud i de grå måneder på året. En form for hovedbeklædning der kan beskytte hovedet mod solens stråler eller kulde.

Et Trangia stormkøkken så man kan lave sin mad udendørs. En fordel ved at have godt køkkenudstyr med er, at det kun er fantasien der sætter grænser for, hvad du kan kokkerere i det fri. Trangia stormkøkkener fås i mange forskellige størrelser, så du kan vælge den, der passer til dit behov. Trangia stormkøkkener fås også både med gasbrænder og med spritbrænder, så der skal du vælge den type, du synes er nemmest at arbejde med. Mange foretrækker gasbrænderen, da den er nem at kontrollere.

Til sidst men ikke mindst en solid vandrerygsæk hvor der er plads til et telt, sovepose og liggeunderlag. Har du ikke et telt, og synes du det er en stor investering, kan du også overveje at overnatte i shelter. Der findes mange shelters rundt om i Danmark, som frit kan benyttes af alle, der kommer forbi. Det er en unik oplevelse, hvor man virkelig kommer ud og oplever naturen på tæt hånd.