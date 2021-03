Flere cyklister i kommunalbestyrelsen

Debat.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF) Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Flere cyklister er på vej til kommunalbestyrelsen i Brøndby. Der er i hvert fald tre som har meldt sig under fanerne i sidste uge som svar på læserbrevet om cyklisternes forhold, og det glæder mig.

Nogle gange har jeg følt mig lidt alene som cyklist i kommunalbestyrelsen blandt de mange bilister. For eksempel kunne et flertal ikke se behovet for broen over Vestbanen, fordi der er en tunnel henne ved Nørregård. Broen blev stemt ned, da vi kunne risikere at skulle betale 1/5 af broens pris i stedet for 1/10.

Jeg byder de nye cyklende kandidater velkommen, og har lige et par serviceoplysninger til dem. Vestvoldens krydsning med den nye jernbane ligger i Hvidovre Kommune, så det er dem som skal sørge for et skilt der hvor stien deler sig. Og stien på tværs gennem Priorparken er blokeret af Glostrup Kommune, som ikke har ønsket en sti som krydser kommunegrænsen dér ved siden af jernbanen.

Intelligente lyskryds er dem hvor der sidder et kamera eller en spole i asfalten, så man automatisk bliver opdaget som cyklist (eller bilist). De er smarte, fordi der så fx kun behøver at blive rødt for den store vej, når der rent faktisk kommer nogle ad den lille vej. Sådanne signaler har Brøndby Kommune sat op flere steder og på den måde gavnet cyklisterne.

De gamle systemer med trykknapper hvor man skal bestille at få grønt, er stille og roligt på vej væk fra cykelstierne. Nogle steder sidder knapperne der stadig som reserve, hvis automatikken skulle svigte.