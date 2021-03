Få udskolingselever kom tilbage

I Brøndby og Vallensbæk må de ældste folkeskoleelever vente lidt endnu med den fysiske undervisning. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Mandag kom halvdelen af eleverne i 9. klasse i det meste af Danmark tilbage på skolebænken. Eleverne i Brøndby og Vallensbæk må dog vente lidt endnu

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag aften i sidste blev alle partier i Folketinget enige om en lidt hurtigere genåbning, så eleverne i 9. klasse kunne komme tilbage i skole allerede mandag i denne uge. Tre kommuner var dog undtaget fra genåbningen, heriblandt Brøndby Kommune. Det ærgrede borgmester Kent Magelund (S).

– Jeg er ked af, at vores afgangselever ikke skal tilbage i skole fra næste uge. Men jeg tager det til efterretning og vil appellere til, at vi alle gør alt, hvad vi kan for at overholde retningslinjerne og lader os teste jævnligt. Vi skal have smitten bragt ned, så eleverne igen kan få deres hverdag tilbage, siger han.

Eleverne i 9. klasserne i Brøndby kan stadig mødes en gang om ugen udendørs og får derudover virtuel undervisning. Der er ved deadline på denne avis ikke nogen udmeldinger om, hvornår eleverne kan komme tilbage i skole.

I Vallensbæk var der fredag en højere andel af befolkningen, der var smittet, end i nabo-kommunen Brøndby. Vallensbæk Kommune dog måtte gerne sende elever i 9. klasse tilbage i skole, men med ganske få timer tilbage af fredagen, var det ikke muligt at nå at koordinere genåbningen, så her må eleverne vente til efter påske med at komme tilbage i skole.

– Problemet er, at forhandlingerne først starter her fredag klokken 13, så vi ved ikke, om skolerne kan åbne eller ej. Vi kan ikke sidde og vente på den beslutning, så derfor har vi besluttet, at skolerne i ugen op til påske fungerer som vi kender det i dag, så de er lukkede for hele udskolingen bortset fra en dags udeundervisning om uge, sagde borgmester Henrik Rasmussen fredag.

I Glostrup er eleverne i 9. klasse tilbage på skolebænken i ugen op til påske. På for eksempel Skovvangskolen valgte de at gøre det sådan, at den ene klasse fik fysisk undervisning tirsdag og onsdag, mens den anden var i skole torsdag og fredag, så begge klasse kunne nå at komme i skole inden påske. Det er forventningen, at ordningen også fortsætter efter påske. Her vil eleverne så være i skole i en uge og derefter få hjemmeundervisning i en uge.