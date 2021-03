Et år uden tryksår

Personalet fra Afdeling 3 på Ældrecentret Nygårds Plads kunne i sidste uge fejre, at der er gået mere end et år uden tryksår blandt afdelingens beboere. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I sidste uge markerede personalet på Ældrecentret Nygårds Plads’ afdeling 3, at det er lykkedes at undgå tryksår i mere end et år. Forebyggelsen af tryksår øger patientsikkerheden, lyder det

Af Robert Hendel

Borgere i ældreplejen er ofte i risiko for at få tryksår. Det er et område på kroppen, hvor huden bliver beskadiget på grund af et langvarigt tryk.

Tryksår kommer blandet andet ved, at en person ligger meget ned i sin seng, har forkert fodtøj på eller sidder i en kørestol i lange perioder og kan i yderste konsekvens medføre knoglebetændelse og blodforgiftning.

Derfor er der i de seneste tre år arbejdet med forebyggelse af tryksår i Brøndby Kommune. På Ældrecentret Nygårds Plads er det frugten af det arbejde, der lige nu bliver høstet. Onsdag den 17. marts 2021 kunne personalet på ældrecentrets afdeling 3 fejre, at beboerne ikke havde haft tryksår i mere end 365 dage. Målet på landsplan er 300 dage.

– Det er kun lykkedes, fordi alle faggrupper, både dag- aften- og nat har arbejdet målrettet med at afprøve forslag til forbedringer, og fordi vores leder har været engageret og bakket op om processen hele vejen, forklarer Susanne Parbst, som er udviklingssygeplejerske og risikomanager ved Ældrecentret Nygårds Plads i Brøndbyøster.

Det forebyggende arbejde begyndte som en del af forbedringsprogrammet ’I sikre hænder’, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag.

– Målet at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at forebygge og reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det øger patientsikkerheden, siger Susanne Parbst og tilføjer, at beboerne også er er blevet inddraget i processen.

En af beboerne er Berit Toft, som er tidligere sygeplejerske. Hun kender derfor til vigtigheden af at forebygge tryksår og er glad for, at der i afdelingen er så stort fokus på forebyggelsen af tryksår.

Ind imellem har Berit Toft selv oplevet huden rødme, men samtidig føler hun, at der er så stort fokus på det, at rødmen ikke når at udvikle sig til mere.

Ifølge Susanne Parbst kan tryksår mere eller mindre udryddes, hvis personalet i ældreplejen konsekvent og systematisk har fokus på alle elementerne i forbedringsprogrammet.

Udover fokus på tryksår er afdelingen på Nygårds Plads også i gang med Medicinpakken, og her kan personalet foreløbigt fejre, at der er gået mere end 225 dage uden medicinfejl, hvor det har været nødvendigt at kontakte en læge.