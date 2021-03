Dykkerure med japansk design og kvalitet i verdensklasse

SPONSORERET INDHOLD: Hvad adskiller dykkerure fra almindelige armbåndsure?

Først og fremmest vandtæthed, da ure til dykning skal have en skruekrone og rude, der ikke tillader vand at trænge ind, samt at mekanikken i uret skal kunne tåle et tryk på 10 ATM, hvor dykkerure i praksis dog som regel kan holde til min. 20 ATM. Udover det er dykkerure robuste på andre måder, fx ved urkassen.

Dykkerure kan desuden komme med en række tekniske features som sensorer, dykkerlogs, flere urskiver til at vise forskellige tidszoner, soldrevet urværk og meget mere. Alle de nævnte og talrige flere egenskaber kan du finde ved Citizen dykkerure med japansk ophav og design.

Royalt benyttet Citizen dykkerur

Falder snakken på dykkerure fra Citizen, kommer vi ikke uden om at tale om JP2000-08E, der mere mundret kaldes for Pingo uret. Når dykkeruret omtales som et Pingo ur, skyldes det, at denne model blev brugt af Kronprins Frederik, da han var i frømandskorpset. Kronprinsen fik af forskellige grunde øgenavnet Pingo, og det har for eftertiden smittet af på urets branding.

Hvad kan et Pingo ur egentlig?

Hvad kan det velkendte Pingo ur så? Det besidder en dykkerlog med plads til fire datasæt, så dig, der rent faktisk bruger uret til dykning, kan holde styr på tider. Uret kan vise dato, har quartz-batteri, en dybdesensor der fungerer i ca. 80 m dybde, og kan indstilles til at alarmere dig, når du har nået en ønsket dybde, eller du har været under vandet en ønsket mængde tid.

Kronografer populære til træning

Kronografer, altså stopur på analog form, er en yndet feature blandt folk, der også at bruge deres dykkerur som led i træning – hvad end vi taler dykning eller enhver anden sport, hvor fremskridt i præstation kan måles i tid. Sådan en funktion har flere dykkerure, også Pingo uret.