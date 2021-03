Det ”grønne” Vallensbæk fortsat

DEBAT.

Af Jens Ove Bay, Enhedslisten i Vallensbæk

Jan Høgskilde skriver i Folkebladet fra den 17/2 at Enhedslisten ikke har monopol på at definere natur. Nu kan jeg sige at vi ikke engang har forsøgt. Jeg forsøger bare i mit forrige læserbrev at regne ud hvilke 47 % af Vallensbæks areal, De Konservativ betegner som Grønne. Som jeg skrev sidst, så er der kun 9 % af kommunens areal, der er omfattet af naturbeskyttelse, og det regner jeg med, er vores del af Mosen, samt Strandparken, så derfor forsøgte jeg at finde de sidste 38 %.

Nu forstår jeg så, at De Konservative opererer med to slags natur, ”Den Friserede” samt ”Den Vilde”. Det friserede er nok golfbanen, sportspladser, græsmarker og lignende, som, uanset hvem der definerer natur, ikke er områder, der understøtter biodiversitet, og som sandsynligvis udgør de fleste af de 38 %. Eller tæller vores haver og kunstgræsset på rundkørslen for enden af Idræts Allé også med?

Jan Høgskilde argumenterer med, at vi ”med øvelsen”, (salg af byggeret), bevarer Vandgrunden. Hvem bragte overhovedet naturen på Vandgrunden i fare? Det gjorde De Konservative med et forslag om et boligbyggeri. Nu er det selvsamme Konservative, der bevarer Vandgrunden, må vi forstå. Det var dog næppe sket uden en massiv folkelig modstand fra området. Tak for den.

At VUC-grunden er privat ejet, er ikke noget argument for at øge bebyggelsesprocenten. Uanset hvem der ejer arealerne, burde det være kommunalbestyrelsen og ikke tilfældige developere, der bestemmer udviklingen. Det er med andre ord 40 års ført politik, der betyder, at der ikke er noget vild natur tilbage. De små lappeløsninger, hvor velmente de end er, er ikke tilstrækkelige. Det er for lidt og for sent.