Det bliver en lang vej til skole

DEBAT.

Af Jørgen E . Jeppesen, Nyvej 2, 1. tv, 2700 Glostrup

Dette til ”trøst” for de ulykkelig forældre, som har fået bortvist deres små børn fra lokalområdet og deres kammerater.

Der er ingen tvivl om, at politikerne er blevet overrasket over, at der er blevet flere børn i området ved Nordvangsskolen. Herregud, efter graviditet er der kun seks år til at de skal starte i 0. klasse.

Hvorfor ikke genåbne Højvangsskolen, når nu det viser sig, at der er sket en foryngelse af områdets beboer fra guldbryllupskvarter til bryllupskvarter? De, som går i skole på Højvangsskolen, er voksne og kan let flytte til andre lokaliteter.

Problemet bliver sikkert kortvarigt. Politikerne regner med, at disse unge sagtens kan krydse kraftigt belastede trafikveje. Skolevejen kunne være med Nordvangsskolen som udgangspunkt gå via Ørnevej til Mellemtoftevej til Ringvejskrydset som skal krydses. Her er der kraftig og hurtig trafik i myldretid.

Derefter krydses Gamle Landevej, hvor der er en stor tung trafik fra Fabriksparken, videre ad Ringvejen ned til Kindebjergvej. Undervejs skal børn i børnehaveklassen læse og forstå de advarselstavler, som er opstillet grundet gravearbejder ved sygehuset. Videre ad Kindebjergvej til Bakken og Leddet. Herfra ud til Sportsvej og via lysfyr ved Stadionvej og nyt lysfyr over Sportsvej endelig fremme ved Vestervangsskolen.

Det er blot en lille spadseretur med to livsfarlige lysfyr og to mindre farlige.

Så er der de advarselsskilte, som de møder på ruten, men det er ikke nogen problemer idet de små seks til syv-årige sagtens kan læse teksten, og 2,5 km motion morgen og aften er sikkert sundt.Gad vide hvor mange små børn der overlever første års farefyldte skolevej?

Med forståelse for forældrenes protesterne.