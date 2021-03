Derbysejr sender Brøndby tilbage på førstepladsen

Lasse Vigen scorede kampens første mål, da Brøndby slog FC København i weekendens derby. Foto: Robert Hendel

SPORT. For anden gang i denne sæson blev det til en sejr til Brøndby IF over rivalerne fra FC København. Sejren sender samtidig Niels Frederiksens tropper op på førstepladsen i Superligaen

Af Robert Hendel

Det var ikke uden dramatik, da Brøndby slog rivalerne fra FC København i weekenden.

I slutminutterne måtte dommer Jakob Kehlert flere gange have VAR til hjælp, og det fik afgørende betydning for kampen.

Brøndby kom foran 20 minutter før tid, da Lasse Vigen udnyttede et koks i FCK-defensiven. Et par træk senere huggede han til fra kanten af feltet og sendte bolden over i det lange hjørne. Karl-Johan Johnsson i FCK-buret var chancheløs. 1-0 til Brøndby.

11 minutter senere udlignede den tidligere Brøndby-anfører Kamil Wilczek for gæsterne. Troede han. For dommer Jakob Kehlet annullerede scoringen efter at have set episoden på den lille VAR-skærm.

I dommerens tillægstid blev der igen kigget på skærmen ved sidelinjen. Denne gang havde Jakob Kehlet ikke set, at Jens Stage ramte Andreas Maxsø med en albue i feltet. Efter den lille seance var manden med fløjten dog ikke i tvivl. Han pegede på 11-meter-pletten, og Brøndby fik en af spillets største muligheder for at udbygge føringen ét minut inde i dommerens tillægstid.

BIF-træner: Marginalerne VAR med os i dag

Anfører Andreas Maxsø tog sig selv af straffesparket, som han omsatte usvigeligt sikkert.

FC København fik dog reduceret to minutter senere. Også denne scoring blev kigget igennem ved den lille skærm, da Jonas Wind var på kanten af offside.

Gæsterne kom dog ikke tættere på point i opgøret, og dermed øger Brøndby afstanden til rivalerne, som nu er syv point efter de blå-gule med 12 kampe igen af turneringen. Samtidig indtager Brøndby atter førstepladsen, da FC Midtjylland for anden kamp i træk led et nederlag, denne gang mod AGF.

Derbysejren er Niels Frederiksens tredje ud af seks mulige. Han var ikke meget for at diskutere VAR efter kampen.

– Nogle gange går VAR med en, og andre gange imod én. Men vi må tro på, at det er de rigtige afgørelser, der bliver truffet, når man har mulighed for at kigge det igennem på tv-billederne, lød det efter kampen fra Brøndby-træneren, der medgiver, at marginalerne var på Brøndbys side søndag eftermiddag.

Der resterer to runder af grundspillet i denne sæson. I næste uge drager Brøndby til Odense, og ugen efter kommer AGF på besøg.