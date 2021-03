Der er flere udfordringer for cyklister

DEBAT.

Af Henrik Jacobsen (K), Brøndby Nord Vej 92, Brøndby

Dennis Bagger Laursen skriver om cyklisters forhold i Brøndby og omegn i avisen den 3. marts. Det kunne næsten ligeså godt have været skrevet af mig. Ud over de forhold han beskriver, kunne nævnes stien langs Vestvolden mod Brøndby Strand. Når man kommer nordfra deler stien sig i to ved den nye jernbane. Hvis man følger den til venstre ender den ved et hegn til sporene. Der er ingen skilte, der indikerer, at den ender blindt.

Så er der den lovede bro over den ”gamle” jernbane, som er droppet igen. Man kunne også nævne bedre forholdene ved Priorparken Nord. Der er masser at tage fat på og kommunalbestyrelsen har fejlet. Jeg vil som konservativ kæmpe for bedre forhold for cyklister hvis jeg bliver valgt til november.