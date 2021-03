Den skal hedde Pileparken

Parken bliver opkaldt efter det store Piletræ i midten.

VALLENSBÆK. Den kommende park ved Løkkekrogen kommer til at hedde Pileparken, selvom forvaltningen anbefalede at finde på et andet navn. Anlægget af parken starter, så snart vejret tillader det

Af Jesper Ernst Henriksen

I sensommeren 2021 kan borgere i Vallensbæk Nord gå en tur i Pileparken, der kommer til at ligge ved Løkkekrogen. Navnet var, som det så ofte er med nye navne, til en del politisk debat.

På et kommunalbestyrelsesmøde sidste år, havde Konservative foreslået, at den skulle hedde Pileparken. Her foreslog Dansk Folkeparti Poul Hansen Parken efter den tidligere borgmester. De blev enige om at udsætte diskussionen til et udvalgsmøde og den endelige beslutning til et senere kommunalbestyrelsesmøde.

Her kom forvaltningen på banen, og skrev direkte, at man frarådede navnet Pileparken.

– Parken er kendetegnet af et flot piletræ, og Pileparken kunne derfor være et nærliggende forslag. Imidlertid anvendes Pileparken i forvejen 6,5 km fra parken i Brøndby Kommune, hvorfor forvaltningen fraråder dette navn, stod der.

På kommunalbestyrelsens møde holdt konservative dog fast i, at navnet godt kunne bruges, da der jo ikke vil være nogen, der får adresse i Pileparken, og da Pileparken i Brøndby er en vej, mens det i Vallensbæk er en park.

Dansk Folkeparti holdt fast i forslaget om Poul Hansen Parken.

– Dansk Folkeparti ønsker et navn, der klarere relaterer sig til Vallensbæks historie. Det er nærliggende at opkalde parken efter Poul Hansen, konservativ borgmester i Vallensbæk fra 1967 til 1993 og manden, der skabte det Vallensbæk, som vi kender. Dansk Folkeparti er uforstående over for, at et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker det ferske ”Pileparken” i stedet for at hædre en af kommunens store sønner, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF).

Anlægget starter

Ind til videre, er der ikke sket så meget i området. Men når sneen er smeltet og forårssolen langsomt begynder at varme det danske landskab op igen, så går Vallensbæk Kommune i gang med anlægsarbejdet.

Kommunen forventer, at parken står færdig i sensommeren 2021. Området vil blive spærret af undervejs, så ingen udover mandskabet har adgang til de områder, der arbejdes i.

Det er Vallensbæk Kommunes egen Vej og Park-afdeling, der står for at få parken til at blomstre op.

– I Vej og Park er vi glade for at have fået den her opgave. Det giver medarbejderne i vores afdeling et stort ejerskab til parken. Dels fordi vi skal anlægge den, dels fordi vi også skal vedligeholde den fremover, siger driftsleder fra Vej og Park i Vallensbæk John Sørensen.

Blomster og frugter

Pileparken er placeret i hjertet mellem Pilehavehus, Klub Nordmark og institutionerne Piletræet, Birkely og Løkkebo. Den placering lægger op til møder på tværs af generationer.

– Vi glæder os til at få en park, hvor generation kan mødes på tværs. Der er tænkt på legeredskaber til børnene og gode gangstier og bænke til hvil og ophold i parken. Vi får nu endnu et grønt område, som er til for at blive brugt, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Den nye park får sommerfuglebede, en eng med engblomster, en plæne til picnic og boldspil og en frugtlund, hvor du som borger kan gå på sanketur, når frugten er moden.

Der bliver også gjort plads til sjov og leg for kommunens børn og barnlige sjæle. I Parken vil der også kunne findes en labyrint, svævebane, legehus, en tromme af træ, bålhytte og to talerør, som er placeret lidt væk fra hinanden. Så kan du og dit barn tale til hinanden, selvom I står med flere meters afstand.

Det har været en spændende proces at finde koblingen mellem de interesser, som de ældre fra Pilehavehus og børnene fra de tre institutioner og klubben har. Men i Pileparken, kan generationerne mødes og tale om blomster og bær. Og de kan udforske blandt andet talerørene, hvor de kan snakke sammen, selvom de står langt fra hinanden, fortæller John Sørensen.

Stierne i parken bliver anlagt, så også kørestols- og rollatorbrugere kan nyde det nye grønne område i nord. Flere steder langs stierne placeres bænke, så man også kan tage sig et hvil på gåturen rundt.