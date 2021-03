Daginstitutionerne bliver bedre og bedre

DEBAT.

Af Ricky van Overeem (K), Formand for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk har vi et stort fokus på ungeområdet, og der er ingen tvivl om at en tidelig indsats er af afgørende betydning for vores unge borgers fremtidige liv i Vallensbæk.

Derfor har vi et stort fokus på vores daginstitutioner, som vi gennem de sidste år har tilført øget midler til minimumsnormering, renovering af daginstitutioner, øget legepladspulje samt senest en ekstra bevilling på 2,5 millioner kroner til udefaciliteter, som skal understøtte udelivet på daginstitutionerne.

Hvert andet år har vi i Vallensbæk en ekstern partner til at gennemføre et pædagogisk tilsyn i dagplejen og daginstitutionerne, de seneste to eftersyn har Neu;Sight stået for tilsynene på hver enkelt institution i Vallensbæk.

Den overordnede konklusion for kommunen er at daginstitutionerne er yderst veldrevne og alle har udarbejdet pædagogiske lærerplaner for deres institution. Specielt det sproglige arbejde med børnene, efteruddannelse af personalet og deres arbejde med at skabe en god evalueringskultur har båret frugt.

Et af opmærksomhedspunkterne har været at tiltrække nok ansøgerne til de ledige stillinger, og med en forstående opnormering fra sommeren 2021 på ca. 12 nye medarbejdere skal vi selvfølgelig prioriterer denne opgave, så vi sikrer den bedste kvalitet til vores unge Vallensbæk borgere.

Når vi vælger at opnormere så meget, er det jo også fordi vi kan se at vi har formået at få kvalitet ud af de seneste par års opnormeringer, for vi skal ikke bare have flere hænder ud i institutionerne så vi ligger godt i statistikkerne.

Vi skal have kvalitet som sikrer trivsel, læring og glade børn i Vallensbæk.