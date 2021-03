Cyklister, husk at give et praj

Debat.

Af John Barber Fmormand for Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling

Det kan ikke skjules, at Brøndby er en skøn – men noget besværlig kommune at bevæge sig rundt i. Opdelt som den er i adskilte bydele og gennemskåret af jernbanelinjer, en række motorveje og hovedveje og store rekreative områder. Jeg er overbevist om, at såfremt du skal bevæge dig i områder, som du ikke i forvejen kender i kommunen, er det en god idé at orientere dig på et kort. Dette gælder også, når du skal cykle. Dette lader sig næppe ændre.

I Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling er vi også i Brøndby opmærksomme på sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister. Jeg er også overbevist om, at medlemmer af Brøndbys Teknik- og Miljøudvalg vil gøre deres, for at rette op på svagheder i cykeltrafiksystemet, når de ved, hvor de findes – og hvis de overhovedet har mulighed for det. Dette kan specielt gøre sig gældende, når der er tale om de specielle kommunale opgaver, som inkluderer blandt andet skiltning, vedligeholdelse, udbedringer, ny-etableringer.

Her kan vi alle gøre en indsats for eksempel ved at melde eventuelle fejl, mangler og svagheder til Brøndby Kommunes Teknisk Forvaltning via ”Giv et Praj” fra kommunens hjemmeside.

Det er også muligt at kontakte Brøndbys Teknik- og Miljøudvalg, for kesempel ved formanden. Hvis du ikke føler, at du selv har mulighed for at kontakte Brøndby Kommune, står Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling, også gerne til rådighed.

Cykelforholdene er gode i Brøndby. Der er anlagt cykelstier mange af de relevante steder. Cykelstierne betyder mere sikre, trygge og fremkommelige forhold for cyklister. Selvfølgelig er der også forhold, som kan gøres bedre. Det er der jo altid. Og det kan vi arbejde på.