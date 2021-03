Cyklisme er en del af Brøndbys DNA

DEBAT.

Af Maja Højgaard (S), Læge og kommunalbestyrelseskandidat for Socialdemokratiet i Brøndby Kommune

I Folkebladet den 3. marts efterlyser Dennis Baggers Laursen en cyklist, han kan stemme på til kommunalvalget i Brøndby. Undertegnede er ikke bare det. I min tid som medlem af regionsrådet var jeg med til at skaffe mange millioner til udbygning af Cykel Superstier. Privat har jeg pendlet fra Brøndby til samtlige fem hospitaler inden for 10 km af Brøndby.

Brede cykelstier, adskilt fra vejen er en del af Vestegnens DNA. Jeg er glad for at bo i en kommune, hvor cykelstierne ryddes lige så effektivt ved snefald som vejene. Samme service ser man ikke i mange borgerlige kommuner. Penge til stisystemer er gode investeringer. De kommer igen i form færre sygedage og flere bedre leveår. Senest i efteråret udgav COWI en rapport for transportministeriet, der igen dokumenterede de gode effekter for helbred og samfundsøkonomi.

Selv har jeg også overvejet, om de såkaldt intelligente kryds altid er så intelligente? Ved at begrænse grønt lys for cyklister, til når der er nogen, der har stoppet op og trykket på knappen, sænker man cyklismens effektivitet som transportmiddel. Og i lyset – eller måske rettere skyggen – af coronapandemien, er det bestemt værd at overveje, om vi ikke skulle afskaffe de fælles kontaktpunkter, som de knapaktiverede lyskryds skaber.

Tak for konkrete perspektiver for, hvor der kan forbedres for os cyklister i næste valgperiode. Jeg krydser fingre for at opnå valg og have mulighed for at gøre noget ved det.