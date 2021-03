Corona-eksplosion i Brøndby: Her er smitten stukket helt af

Brøndby Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed går nu sammen om at få nedbragt smitten, der er steget eksplosivt i de seneste uger. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. På få uger er smittetrykket i Brøndby taget til med raketfart. Derfor er Brøndby Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed gået sammen om at få brudt smittekæderne frem mod påsken. Indsatsen bliver særligt intensiveret i et enkelt område af kommunen

Af Robert Hendel

Smitten er langt fra slået ned i Brøndby. Tværtimod.

I marts er smittetrykket i galoperet i vejret i Brøndby i en sådan grad, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer kommunen til hjælp. Det betyder blandt andet, at smitteopsporingen i kommunen vil blive intensiveret frem mod påsken.

Smitten er taget til i hele kommunen, men i et enkelt område er smittetrykket særligt højt lige nu. Faktisk er det så højt, at kommunen har fået sendt en sms ud til alle borgere i området, hvor der bliver opfordret til at blive testet ofte og være opmærksom på symptomer på covid-19.

– I Nygårds Sogn har vi ramt en incidens på omkring 500, hvor vi på kommuneniveau ligger på omkring 300. Det gør, at vi kommer til at arbejde sammen med Styrelsen i de næste dage for at få brudt smittekæderne, forklarer Peter Kjærsgaard Pedersen, der er kommunaldirektør i Brøndby.

Stemmer dørklokker

Samarbejdet med Styrelsen for Patientsikkerhed indebærer blandt andet, at 20 testambassadører fra sundhedsmyndighederne vil gå på gaden i det nordlige Brøndbyøster, der lige nu er hårdest ramt af coronavirus. Her vil de ringe på dørklokker, dele løbesedler ud og opfordre folk til at lade sig teste for covid-19 i håb om at få smitten bragt ned igen.

– Jeg håber, folk vil tage godt imod de test-ambassadører, der vil gå rundt i området og at de vil tage imod deres opfordring om at blive testet, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Byens borgmester går selv på gaden i løbet af torsdagen for at opfordre folk til at lade sig teste i håb om at få brudt smittekæderne. Samtidig rykker medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed midlertidigt ind på Brøndby Rådhus, hvor de vil samarbejde med kommunens lokale smitteopsporing om at komme endnu hurtigere og effektivt ud til de smittede og deres nære kontakter.

Flere testmuligheder

I denne uge blev det mobile testcenter i Kulturhuset Kilden omdannet til et fast testcenter, hvor det er muligt at blive testet hver dag mellem klokken 15.15 og 21, hvor tidsbestilling er påkrævet.

Det bliver dog også muligt i de kommende dage at blive testet i Brøndby uden tidsbestilling. I forbindelse med den intensiverede indsats for at få opsporet og brudt smittekæderne bliver der oprettet et mobilt testcenter i Brøndby Nord, hvor der ikke kræves tidsbestilling.

– Jeg vil appellere kraftigt til alle borgere i Brøndby om, at de lader sig teste, så vi kan få brudt smittekæderne, siger Kent Magelund.

Det midlertidige test-tilbud i Brøndbyøster bliver slået op i Fælleshuset Nordlys på Brøndby Nord Vej 211 fra og med fredag den 26. marts og frem til og med onsdag den 31. marts mellem klokken otte og klokken 14.