CLEWA Solutions – din tryghed for, at opgaverne bliver løst

SPONSORERET INDHOLD: Enhver virksomhedsejer er bekendt med den udfordring, der er i at løse diverse opgaver, hvis en eller flere ansatte er fraværende grundet sygdom, ferie eller noget helt andet.

Af SPONSORERET INDHOLD

Er din virksomhed udfordret med rengøringen, eller mangler I flere arbejdsomme sjæle, der kan hjælpe med at løse opgaver og overholde deadlines? Så har CLEWA Solutions løsningen hertil. De tilbyder et professionelt vikarbureau og hjælp til rengøring.

CLEWA besidder en bred pallette og kan levere rengøring af høj kvalitet samt meget engagerede vikarer. Er du interesseret i at vide mere, kan du læse nærmere her i artiklen eller finde yderligere informationer på deres hjemmeside.

CLEWA Solutions er svaret på dine bekymringer

CLEWA Solutions er et rengøringsfirma samt personale- og vikarbureau, der blev grundlagt i 2018. De tilbyder som bekendt specialiseret arbejdskraft inden for rengøring- og vikarløsninger. Disse løsninger er fleksible, hvorfor CLEWA endnu ikke har oplevet, ikke at kunne løse en opgave.

Derfor er de også af den overbevisning, at de kan hjælpe dig og din virksomhed, uanset om du mangler rengøringspersonale, køkkenpersonale eller andet – CLEWA kalder denne løsning for mandskabsudlejning, hvilken du også kan læse nærmere om i linket øverst i artiklen.

Professionelle vikarer, der står klar til at rykke ud med det samme

CLEWA Solutions tilbyder denne mandskabsudlejning uanset, om det er til rengøring, en vikar til en byggeplads eller nogle helt andre opgaver, som du og din virksomhed mangler hjælp til at udføre. CLEWA tilbyder udelukkende professionelle vikarer, som er i stand til straks at komme dig til undsætning.

CLEWA Solutions kan med sikkerhed finde en løsning, der både er tids- og pengebesparende for dig og din virksomhed; En ren arbejdsplads skaber nemlig et bedre arbejdsmiljø, som er helt væsentligt, hvis man ønsker at undgå sygedage og fravær. CLEWA Solutions rykker altså ud og hjælper dig, hvis du har brug for det.

Vikarerne er ufaglærte, men gør alligevel en dyd ud af at udføre de stillede opgaver til fuld tilfredshed. De stiller sig ikke tilfredse med ’godt nok’, men følger derimod alle opgaver til dørs. Skulle det udførte arbejde alligevel ikke leve op til dine forventninger, rykker vikaren selvfølgelig hurtigt ud på ny og færdiggør den stillede opgave. Derfor kan du altid vide dig sikker på, at du med CLEWA Solutions er i hårdt arbejdende, trygge, men også sikre hænder.