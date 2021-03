Brøndby kan blive en endnu bedre cykelkommune

Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Tak til Dennis Baggers Laursen for et godt debatindlæg om bedre forhold for cyklister i Brøndby.

Vi har mange gode cykelstier, og kan godt bruge flere endnu.

Det er også sådan, jeg opfatter kommunens politik. Samarbejdet om supercykelstier fungerer på tværs af kommunerne og der kommer løbende nye ruter. Vi spørger vores skolebørn om hvor de er utrygge, og laver forbedringer de værste steder. Der kommer flere skilte på stierne. Der kommer flere cykelstier.

Jeg ser et glas som er mere end halvt fyldt, og hvor der stadig bliver hældt mere i.

Dennis har ret i, at der stadig kan gøres meget mere. Og det er jeg enig i at vi skal. Ikke mindst af hensyn til klimadagsordenen.

Det manglende skilt ved Mæglergårdsstien tror jeg snart jeg kan få forvaltningen til at sætte op. Der er ingen grund til at man tager fejl og cykler over til Svanholm, hvis man skal til Brøndbyøster eller -vester. Men den endelige løsning på det problem er jo at der bør være cykelsti i begge sider af Brøndbyvester Boulevard.

Den dobbeltrettede cykelsti vest for Brøndbyvester Boulevard er simpelthen farlig. Der er sket uheld hvor cyklister bliver påkørt af bilister, som overser at cyklisterne kommer fra ”den gale side”. Et farligt sted er fx der hvor Bygaden krydser cykelstien. Her har vi for nogle år siden bevilget et stort skilt som advarer bilisterne. Det tænder når en bil nærmer sig.

Da den nye jernbane til Ringsted skulle forbi Boulevarden, benyttede vi lejligheden til at lave endnu et stykke sti på østsiden af Boulevarden. Den resterende strækning til Brøndby Strand mangler stadig – og den kommer desværre næppe lige de første år. Den vil koste mange millioner. Dem har vi ikke lige i anlægsbudgettet, fordi der er mange andre behov – og fordi Folketinget desværre forhindrer os i bare at bruge de penge vi har i kommunekassen.

Jeg kunne skrive om mange andre cykelprojekter, men det tillader pladsen i dette svar ikke. Om bilerne som skal væk fra Voldgaden. Om den næste supercykelsti. Om en stiforbindelse langs Roskildebanen til Glostrup og til Rødovre. Om den manglende bro over Roskildebanen. Om cykelparkering ved de nye letbanestationer.