Borgmester: Skrottet byhave giver hul i kommunekassen

Vallensbæk Byhave bliver ikke bygget, hvilket giver større fald i indtægter end udgifter. Grafik: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommunes befolkningstal stiger til lige over 19.000 i 2027. Det havde været over 1300 højere, hvis Vallensbæk Byhave var blevet bygget som planlagt. Det vil få økonomiske konsekvenser for kommunen, lyder det fra borgmesteren

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften behandlede kommunalbestyrelsen i Vallensbæk den såkaldte befolkningsprognose.

Ugen inden mødet havde Vallensbæk Kommune fået underkendt den ellers vedtagne lokalplan for Vallensbæk Byhave i Planklagenævnet så forvaltningen havde i hast fået lavet en ny prognose op til kommunalbestyrelsens møde.

Prognosen bliver brugt til at forudsige pladsbehovet på daginstitutioner, skoler, ældrepleje og plejehjem. Det er et vigtigt redskab for kommunen.

– Det er vigtigt at ramme den så præcis som muligt. Hvis vi ikke gør det, så vil vi enten have for mange eller for få pladser i skoler, institutioner og plejehjem. Har vi for mange pladser, skal vi betale for en tomgang, men har vi for få pladser, kan vi ikke levere den service, vi gerne vil, forklarede borgmester Henrik Rasmussen (K).

Derudover bliver prognosen brugt til at forudsige kommunens skatteindtægter. Her kommer den manglende byhave til at kunne mærkes. Forventningen var nemlig, at beboerne i bygeriet ville bidrage med mere i skat, end de koster i ekstra service.

– Det er cirka 700 personer i arbejdsstyrken, der mangler. Det er noget, der vil påvirke vores økonomi. Det modsvarer ikke de cirka 50 seniorer i friplejeboliger, sagde Henrik Rasmussen.

Stadig stigning

Selv uden Vallensbæk Byhave vil der i de kommende år blive bygget en del i Vallensbæk. Det er således forventningen, at befolkningstallet stiger fra lige over 16.000 i dag til over 19.000 i 2027. Det er især i Vallensbæk Skoles distrikt, at befolkningstallet vil stige.

Kigger man for eksempel på antallet af børn mellem 7 og 17 år, hvoraf en stor andel vil gå i den lokale folkeskole, stiger tallet fra 381 i dag til 598 i 2027. Det tal havde dog været 200 højere, hvis Vallensbæk Byhave var blevet bygget som planlagt, og forskellen stiger i årene derefter, efterhånden som det var forventningen, at de nye borgere fik flere børn. Derfor er der i de kommende år sat penge af i Vallensbæk Kommunes budget til at udvide Vallensbæk Skole.

Dansk Folkeparti har stemt imod de fleste af de lokalplaner, der vil føre til stigningen i befolkningstallet. Derfor brugte de afstemningen til at makrere deres utilfredshed ved at undlade at stemme.

– Befolkningsprognosen er jo en orientering om resultatet af de beslutninger, der er truffet. Skal vi så ikke bare stemme for det? Vi føler behov for at markere vores utilfredshed med de beslutninger, der er truffet, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF).