Bekæmper ensomhed i fællesskab

Turning Tables arbejder for at mindske mistrivsel i de almene boligområder. Foto: Brøndby Boligselskab

Brøndby. Knap en halv million kroner fra BL skal være med til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel bland unge og ældre under corona-epidemien

Af Robert Hendel

Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Sjælland og Turning Tables Danmark har i fællesskab fået 487.655 kroner fra BL’s ’Vær Med’-pulje.

Pengene skal dels gå til en særlig indsats for at inkludere børn og unge, der er ensomme og socialt eller fagligt udfordrede, og dels til en indsats rettet mod ældre beboere, som er ramt af nedlukningen og savner sociale aktiviteter og tilknytning til områdets øvrige beboere.

I flere år har Turning Tables Danmark allerede arbejdet med børn og unge i almene boligområder i hele Danmark gennem musik, film og foto, som er med til at skabe nye, positive fortællinger om livet i de almene boligområder.

Indsatsen mod ensomhed skal derfor ses i forlængelse af det arbejde, der nu også kommer til at fokusere målrettet mod inklusion af sårbare børn og unge og ensomme ældre i kulturlaboratorier i Brøndby Strand og Roskilde.

– Jeg er meget glad for, at vi har fået del i Vær Med-puljen, for det giver så meget mening, at kulturlaboratoriet i Hallingparken skal være med til at bekæmpe den ensomhed, covid-19 har forårsaget blandt både unge og ældre, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab.

Placeringen i de almene boligområder betyder, at både familierne til de unge og de øvrige beboere kan følge med i, hvad der sker i kulturlaboratorierne. Samtidig kan de deltage i forskellige aktiviteter som for eksempel udstillinger.

Hos Turning Tables vækker bevillingen fra ’Vær Med’-puljen stor glæde. Den er med til at styrke arbejdet i to boligområder, som Turning Tables efterhånden kender særdeles godt.

– Vi har mærket det store behov og den glæde, som aktiviteterne skaber blandt børn og unge i områderne. Nu glæder vi os helt vildt til at fortsætte og samtidig igangsætte nye, spændende initiativer, der også bygger bro til ældre beboere i områderne, siger Martin Højland, der er direktør for Turning Tables.

Via en bred politisk aftale i Folketinget er der sat 15 millioner kroner af til BL’s ’Vær Med’-pulje. I alt har 89 boligorganisationer fået tilsagn om støtte til projekter, der skal mindske mistrivsel og ensomhed i de almene boligområder. Samlet set blev der søgt støtte til 135 projekter for i alt 28,9 millioner kroner.