Bedste danske slalomresultat nogensinde

Casper Dyrbye er her ude at kigge på pisterne, som han senere skulle få et rigtig godt resultat på. Foto: privat

Casper Dyrbye er her ude at kigge på pisterne, som han senere skulle få et rigtig godt resultat på. Foto: privat

SPORT. Casper Dyrbye fra Vallensbæk Strand blev nummer 33 i storslalom og nummer 26 i slalom og ved VM i Cortina, hvilket er den bedste danske præstation nogensinde i den disciplin

Af Jesper Ernst Henriksen

Mere end 160 løbere fra hele verden stillede op i henholdsvis slalom og storslalom ved VM i Cortina i Italien. Kun de 50 bedste fra verdensranglisten havde direkte adgang til finaleløbene, mens de øvrige løbere først skulle ud i kvalifikationsløb. Kvalifikationsløbene ved VM er en nervepirrende affære, da blot en enkel fejl kan koste pladsen i finaleløbene.

Casper Dyrbye leverede to solide præstationer i både slalom og storslalom og var dermed klar til finaleløbene.

Først gjaldt det storslalom på en ekstrem stejl og iset piste. Storslalom er normalt ikke Caspers bedste disciplin, men Casper leverede en fremragende indsats og sluttede på en yderst tilfredsstillende 33. plads ud af de 100 løbere som havde fået plads i finaleløbet.

På VM’s sidste dag var det tid til den alpine skisports kongedisciplin – slalom, som også er Caspers favoritdisciplin. Også i slalom var der tale om en meget vanskelig piste med meget vanskelige sneforhold – ikke mindst for de senere startende løbere, da banen hele tiden bliver kørt op af de tidligere startende løbere, hvilket betød, at mange løbere havde store problemer i banen og mange måtte udgå.

Med en start som nummer 64 leverede Casper et virkeligt solidt gennemløb og placerede sig som nummer 39 inden 2. gennemløb. Også 2. gennemløb bød på store udfordringer for løberne, men igen bevarede Casper hovedet koldt og gennem et stærkt taktisk og teknisk gennemløb sluttede Casper på en fremragende 26. plads, hvilket er den bedste danske placering i de tekniske discipliner nogensinde ved et VM. Samtidig var tiden, og de deraf følgende point til verdensranglisten, også nok til, at Casper for 2. gang kom under et af kvalifikationskravene til OL i 2022 og dermed tog endnu et lille skridt frem mod OL.

Det var derfor en meget tilfreds – men også meget træt – Casper som sammen med sin far og træner Flemming Dyrbye kunne takke af ved VM, efter fire mentalt og fysisk krævende løb. Efter VM går turen går tilbage til basen i Italien til mere træning og deltagelse i en række FIS-løb for at forsøge at skaffe yderligere point til verdensranglisten og til OL-kvalifikationen.