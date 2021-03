Ærkerivaler snuppede pokaltitlen

Brøndby Volleyball Klub tabte årets pokalfinale til ærkerivalerne fra Holte. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby Volleyball Klub måtte nøjes med andenpladsen i årets pokalturnering efter endnu et intenst opgør mod rivalerne fra Holte

Af Robert Hendel

Opgørene mellem Brøndby Volleyball Klub og Holte plejer at være tætte og intense. Søndag var ingen undtagelse, da de to hold endnu engang stod over for hinanden i en pokalfinale.

Fra første serv fløj bolden flere gange frem og tilbage over nettet i duellen om kampens første point. Hjemmeholdet kom bedst fra start, men Brøndby fik kontakt ved stillingen 17-17 i første set.

Holte gik i 17-årige Frida Brincks serv skabt en føring på seks point, som Brøndby ikke formåede at indhente. Dertil var effektiviteten ikke høj nok, og første sæt sluttede derfor 25-19 til hjemmeholdet.

I anden halvleg fortsatte Holte den gode pointstime. Hurtigt var Brøndby bagud med 6-1, men fik kæmpet sig godt tilbage i kampen. Gæsterne var dog ikke i nærheden af sejren i andet sæt, der endte med 25-20 til Holte.

I tredje sæt var Brøndby dominerende. Centerspillet flød godt og gav plads på kanterne til Sofia Bisgaard og Sille Hansen. Brøndby tog fra begyndelsen føringen, som gradvist blev udbygget helt frem til 20-11. Selvom hjemmeholdet kom tættere på, var sætsejren aldrig i fare for Brøndby, der tog det tredje sæt med 25-19 blandt andet takket være Sofia Bisgaard, der fandt vej udenom Holtes blokader.

Kampens forløb mindede på det tidspunkt om de to holds seneste indbyrdes opgør i Brøndby i december, hvor Holte satte en føring på 2-0 i sæt over styr. Det var dog ikke tilfældet i hallen i Holte, der på grund af coronasituationen var blottet for tilskuere.

I fjerde sæt satte Holte tingene på plads. Igen var hjemmeholdet stortalent Frida Brinck en evig trussel for Brøndby, og hun var stærkt medvirkende til, at de gulblusede gæster kom bagud med 18-10. Selvom det lykkedes at hale point ind på kontoen, var Holtes sejr aldrig for alvor i fare. Det store hul blev derfor aldrig lukket, og sættet sluttede med 25-20 og Holtes pokaltitel nummer 15.

Brøndby får dog snart mulighed for at revanchere nederlaget. De to hold mødes nemlig i DM-semifinalen. Her går det hold, der først vinder tre kampe videre til finalen.

– Vi er langt hen ad vejen ganske godt tilfredse med vores spil i dag, men det er klart, at vi har elementer der skal optimeres yderligere, i bestræbelserne på at besejre Holte i DM semifinalen, siger Steen Spangen, der er formand for Brøndby Volleyball Klub.

Det første opgør i semifinaleserien bliver spillet i Holte den 7. marts.