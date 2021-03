8. marts på Vestegnen: I politik er det bedst at have en penis

Kvindernes internationale kampdag blev markeret digitalt på Vestegnen.

HELE OMRÅDET. Kvindernes internationale kampdag blev markeret mange steder i landet. I år var det dog en anelse anderledes, da det foregik virtuelt. Det var også tilfældet på Vestegnen, hvor det traditionsrige 8. marts-arrangement i år fandt sted i en digital udgave

Af Robert Hendel

På Vestegnen markerede Socialdemokratiet kvindernes internationale kampdag med et online-arrangement.

Her var temaerne det forestående kommunalvalg til efteråret og de mange sager om seksuelle krænkelser både i og uden for politik, som er kommet frem i den seneste tid.

I den forbindelse havde arrangørerne inviteret tre kvindelige oplægsholdere, der alle er aktive i dansk politik. Merete Amdisen (S), der er borgmesterkandidat i Ishøj, holdt det første oplæg, hvor hun delte sine erfaringer om at række ud efter magten som kvinde.

Bagefter talte Maja Holt Højgaard (S), kandidat til kommunalbestyrelsen i Brøndby, om sit arbejde med bekæmpelse af sexisme i sundhedsvæsenet – et arbejde hun har stillet sig i spidsen for med projektet Uden Tavshedspligt.

Cecilie Bonderup fra Glostrup var den sidste oplægsholder. Hun fortalte om sit speciale om kvindelige politikeres fremstilling i medierne.

En øvelse at stå frem

Et gennemgående tema for aftenen viste sig at være, at kvinder i politik generelt udsættes for større krav og behandles forskelligt fra mænd.

Pointen fra Cecilie Bonderups speciale vakte særlig morskab under mødet, da en af konklusionerne var, at ”det er et hit at være politiker og forælder, hvis blot man har en penis”. Det afstedkom spredte fnis i det virtuelle rum.

Ifølge Cecilie Bonderup bliver politikere generelt behandlet forskelligt på baggrund af køn i medierne. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at kvindelige ministre oftere bliver omtalt med deres udseende eller forældrerolle, end mandlige politikere bliver.

En af deltagerne ved mandag aftens arrangement ville vide, hvordan Maja Holt Højgaard havde fundet modet til at stå frem og være et offentligt ansigt med sin kritik af et sexistisk arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet.

– Det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Som så meget andet, er det noget, man øver sig på, lød svaret fra Maja Holt Højgaard.

Dovent at grine med

Maja Holt Højgaard mener, at det første skridt er at holde op med at grine med på sexistisk eller anden nedsættende humor.

– Jeg er kommet dertil, hvor jeg bare synes, det er dovent at grine med, sagde Maja Holt Højgaard under arrangementet, der foregik i uvante rammer.

Arrangørerne var dog tilfredse med opbakningen til årets markering af kvindernes internationale kampdag på Vestegnen trods de anderledes forhold og den manglende fællessang og kaffe.

– Vi synes, der er et stort behov at bruge 8. marts til at sætte fokus på den manglende ligestilling i politik, siger Helle Bager Nielsen, der er arrangør og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Glostrup.

Ifølge Helle Bager Nielsen udgøres mindre en tredjedel af de folkevalgte politikere i kommunerne af kvinder.

– Vores håb er at arrangementet kan være med til at rykke til den balance. Siger Helle Bager Nielsen.