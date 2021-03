40-årig mand overfaldt Lucas: Han fået en lærestreg

I oktober tog en 40-årig mand kvælertag på 14-årige Lucas Berthelsen. For en måned siden faldt der dom i sagen, og med dommen har han sendt et signal om, at vold mod børn ikke er i orden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I oktober sidste år tog en 40-årig mand kvælertag på 14-årige Lucas Berthelsen. Episoden blev ved Retten i Glostrup takseret til en fængselsdom på 40 dage til gerningsmanden, og det er Lucas Berthelsen godt tilfreds med. Det bør nemlig få en konsekvens, hvis du begår vold mod børn, fortæller han

Af Robert Hendel

I omkring 20 sekunder lå han bøjet ind over et bassin med en fremmed, voksen mands hænder om sin hals foran det forladte højhus. Magtesløs og bange gispede han efter vejret.

14-årige Lucas Berthelsen husker tydeligt episoden fra Albjergparken i oktober, der for knap en måned siden kostede en 40 årige mand en dom for vold, som lød på 40 dages tremmeruskeri.

Sammen med en jævnaldrende kammerat havde Lucas Berthelsen hængt ud i Albjergparken, og ifølge dem selv havde de kastet med sten mod et af de tomme højhusene, der snart skal rives ned. Den 40-årige mand mente, at de to teenagedrenge havde smadret ruder i bygninger, men Lucas Berthelsen afviser, at det var tilfældet.

– Vi kastede med sten mod højhuset, men vi ramte slet ikke vinduerne, fortæller den 14-årige dreng, der stadigvæk er mærket af mødet med den 40-årige mand.

Lucas Berthelsen tror, at de brag, den 40-årige hørte, var i forbindelse med, at stenene ramte metalstykkerne på bygningens facade. Han har dog ingen anelse om, hvorfor den 40-årige mand gik så hårdt til ham og hans kammerat.

– Vi kunne have snakket os ud af det. Han burde have taget fat i vores forældre, som så kunne give os en skideballe, forklarer Lucas Berthelsen.

I retten kom det frem, at de to drenge havde forsøgt at stikke af fra manden, inden han tog fat i dem. Ifølge drengene slog manden deres hoveder sammen, men det fandt domsmandsretten ikke bevist.

Den 40-årige mand erkendte dog i retten, at han tog fat i de to drenge. Han nægter dog at have optrådt voldeligt. Ifølge mandens forsvarer var der udelukkende tale om en civil anholdelse.

Mærker efter overgreb

Hvad der egentligt foregik den aften i oktober i Albjergparken, kan kun de tre implicerede personer svare på. Lucas Berthelsen er dog ikke i tvivl om, at han og hans kammerat blev udsat for et voldeligt overgreb.

I første omgang fik han skældud af sin mor, fordi han og kammeraten havde kastet med sten. Hun var dog ude for at undersøge området, og her fik hun ifølge eget udsagn afkræftet, at de to drenge skulle have smadret ruder.

– Så fik jeg en undskyldning, fortæller Lucas Berthelsen.

Det var her, hans mor fandt ud af, at han havde mærker i nakken og på ryggen, efter at den 40-årige mands hænder havde holdt Lucas Berthelsens hals fast.

Episoden blev efterfølgende anmeldt til politiet, og det er den 14-årige dreng glad for i dag.

– Det, han gjorde, var ikke i orden, og det skal have konsekvenser, siger Lucas Berthelsen, der i lang tid var mærket af episoden.

Han mener dog selv, at han er kommet videre, efter at der er faldet dom i sagen.

– Lige da det var sket, var jeg megabange for, at det skulle ske igen. Nu er det okay. Jeg tror ikke, at han overfalder mig igen, for nu har han jo fået sin straf, forklarer Lucas Berthelsen, der stadigvæk godt kan tage sig selv i at kigge sig over skulderen, når han færdes i Brøndby Strand Parkerne efter mørkets frembrud.

Beskyldt for at lyve

Under Lucas Berthelsens vidneforklaring blev den 40-årige mand ført ind i et tilstødende lokale. Det var et ønske fra den forurettedes bistandsadvokat. Den tiltalte kunne dog stadigvæk høre, hvad der blev sagt i retssalen, men for Lucas Berthelsen var det vigtigt, de ikke var til stede i det samme lokale.

– Jeg var nervøs for, om jeg skulle sidde med gerningsmanden på siden af mig. Det ville jeg ikke, for jeg ville ikke se på ham, forklarer han.

Ifølge den 14-årige dreng tog både anklager og forsvarer hensyn til, at han ikke var ret gammel.

– Jeg tror, at de har prøvet det før. Det virkede i hvert fald normalt for dem, fortæller Lucas Berthelsen og tilføjer, at han var nervøs for at skulle vidne, også selvom gerningsmanden sad i et andet lokale.

Han bryder sig dog ikke om beskyldningerne om, at han var fuld af løgn, som forsvareren antydede i sin procedure, fordi han og hans kammerat gav forskellige svar på spørgsmålet om, hvorvidt de havde kastet med sten og smadret ruder.

– Det er ikke i orden, for der var ikke nogen glasskår, og det er heller ikke blevet meldt til politiet. Det beviser, at vi ikke havde smadret de ruder, som manden påstod, siger Lucas Berthelsen.

Han forstår godt, hvorfor forsvareren såede tvivl om vidneforklaringen.

– Det er jo hans job, men heldigvis troede retten mest på os, siger den 14-årige dreng og henviser til, at hans 40-årige overfaldsmand blev dømt for vold i sagen.

I retten sagde den 40-årige mand, at han var det egentlige offer i sagen. Den forklaring giver Lucas Berthelsen dog ikke meget for.

– Det er ham, der udsatte mig for vold, og det har fået en konsekvens for ham nu. Det var det rigtige, retten kom frem til, siger han.

Ville sende et signal

Lucas Berthelsen er dog bekendt med, at det ikke er alle, der er enige med ham. Da Folkebladet omtalte sagen, florerede der en del kommentarer på Facebook om, at de to drenge havde fortjent den hårdhændede behandling.

– Børn skal ikke have bank. Hvis der er voksne, som har den holdning, bør de nok tage tilbage til 1950’erne og parkere deres holdninger dér, siger Lucas Berthelsen.

Nogle dage efter episoden i Albjergparken mødtes Lucas Berthelsen og hans mor med gerningsmanden for at tale ud om sagen. Ifølge den forurettede dreng fik han dog ikke et ord indført, og det var en af årsagerne til, at han ville politianmelde den 40-årige mand for vold. Han ville sende et signal.

– Det, han har gjort, er ikke i orden. Selvfølgelig skulle det meldes, for ellers ved man ikke, om han kunne finde på at gøre det igen, forklarer Lucas Berthelsen, der nu er glad for, at sagen endlig er afsluttet.

Retten idømte den 40-årige mand en fængselsdom på 40 dage, hvor der blev lagt særligt vægt på, at der var tale om værgeløse ofre. Dommen har den 40-årige mand ifølge sin forsvarer valgt ikke at anke, efter at han i første omgang udbad sig 14 dages betænkningstid.

Via mandens forsvarer har Folkebladet givet den 40-årige mand mulighed for at kommentere Lucas Berthelsens påstande. Denne henvendelse har han dog ikke reageret på.