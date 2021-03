10-årigt talent med ambitioner: Jeg vil vinde en grand slam

Når det ikke er muligt at træne indendørs, giver Sebastian den gas med udendørstræning med hjælp fra sin far.

SPORT. Sebastian Kvist fra Vallensbæk træner ti timer om ugen for at nå sit store mål om at vinde en grand slam - som hans store idol Rafael Nadal har vundet 20 af

Af Jesper Ernst Henriksen

Sebastian Kvist fra Vallensbæk er blandt de bedste i hans årgang i Danmark til tennis. Det kommer ikke af sig selv. Han træner hver dag og har et mål om at træne 10 timer om ugen. normalt foregår det i KB, men på grund af coronaen er det de seneste måneder foregået som selvtræning på tennisbanerne i idrætsanlægget hjemme i Vallensbæk.

– Jeg prøver på at blive en lille smule bedre hver dag. Det betyder, at jeg går glip af andre ting, og jeg synes nogle gange, det er lidt svært at vælge ting fra, men det er også sejt af mig. Jeg er rigtig stolt af, at jeg vil det så meget, og at jeg træner så hårdt for det, isger Sebastian Kvist.

Han har levet i ti år – i halvdelen af dem har han spillet tennis.

– Et år, da vi var på ferie i udlandet, så prøvede jeg at spille noget tennis for sjov. Jeg syntes, det var rigtig sjovt, så da vi kom hjem fra ferie, meldte min far mig ind i Vallensbæk Tennisklub, fortæller han.

I Vallensbæk Tennisklub klub blev han hurtigt god til tennis. Allerede efter to år på træningsbanen blev han Sjællandsmester i U8.

– Jeg har fået en masse ud af det. Det var min første klub, så det er der, jeg har lært alt det grundlæggende med, hvordan man skal holde på ketsjeren, og hvordan man skal lave de forskellige slag.

Håber på grand slam

Efter Sjællandsmesterskabet tog engagementet i tennis for alvor fart – det samme gjorde resultaterne. I 2020 vandt han 14 turneringer og to danmarksmesterskaber: U10 for hold udendørs og single skumtennis. Derudover vandt han tre Sjællandsmesterskaber: U10 for hold i indendørs skumtennis samt single og double med grøn bold.

– Tennis betyder meget for mig. Det betyder, at jeg ikke bare sidder på sofaen og kigger på iPad hele dagen lang, og at jeg kan komme ud og rører mig. Jeg kan godt lide at røre mig og være aktiv, for det giver mig en god følelse om aftenen, når jeg skal sove. Og så synes jeg bare, det er helt fantastisk at slå til en tennisbold. Når jeg laver et godt slag, så står jeg bare med den bedste følelse. Som om jeg har lavet noget, der er helt vildt godt, og det gør mig glad, siger den unge tennisspiller, der har ambitionerne på plads.

– Mit mål er at blive verdens nummer et og vinde en Grand Slam-turnering. Hvis man vinder en af dem, så vinder man op til 20 millioner danske kroner. Men det er ikke pengene, jeg gør det for; hvis jeg vinder en af turneringerne, så ville jeg kunne sige, at al den træning, jeg har lavet, den har givet rigtig god mening. Så kan jeg bare være rigtig stolt af mig selv, siger han.

Hans store idol er da også en af sportens mest vindende spillere.

– Jeg kunne godt tænke mig at spille som Rafael Nadal. Han er min yndlingsspiller, fordi han aldrig giver op, siger Sebastian Kvist.