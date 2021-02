Vil smide ballademagere ud af byen

Fem boligselskaber er gået sammen med kommunen og politiet om at gøre det endnu mere trygt at bo i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Boligorganisationerne i Brøndby Strand har indgået en partnerskabsaftale med kommunen og politiet. Den har til formål at øge trygheden i området og betyder, at uromagere kan blive smidt ud af deres boliger

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi og Brøndby Kommune har indgået en aftale med fem boligorganisationer i Brøndby Strand om at øge trygheden i lokalområdet.

Aftalen er den første af sin slags herhjemme, og den giver mulighed for at dele viden om beboere, som bliver straffet for kriminalitet i det område, de bor i. På den måde bliver det lettere for boligselskaberne at tage stilling til, hvilken konsekvens det eventuelt skal have for beboeren.

Det kan for eksempel betyde, at en beboer bliver smidt ud, og ikke får lov til at flytte ind i området igen, hvis vedkommende skaber utryghed og chikanerer de øvrige beboere.

Præventiv effekt

Hos boligselskabet er det forventningen er, at samarbejdsaften vil have en præventiv effekt, fordi utrygsskabebende adfærd kan få betydning for en hel husstand, hvis en enkelt i familien begår kriminalitet i boligområdet.

– Det tænker vi, at også folk, som bevæger sig lidt på kanten, godt kan forstå og vil rette ind efter, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der direktør for Bo-Vest, som administrerer boligerne i Tranemosegård.

Det samme mener borgmester Kent Magelund (S), der også tror på, at det er med til fortsat at holde Brøndby Strand væk fra ghettolisten.

– Vi får et tryggere område, og samtidig kan man se hvor godt et samarbejde, man kan have, når flere parter arbejder sammen om boligområdet. Så det, synes jeg, er en rigtig god idé, siger borgmesteren.

Vil have flere med

Ifølge Københavns Vestegns Politi bliver der i forvejen gjort en stor indsats for at øge trygheden i området. Politidirektør Kim Christiansen mener, at det er den indsats, som har skabt basis for et endnu tættere samarbejde med boligorganisationerne.

– Jo tættere vi kommer på borgerne, jo bedre er det. Så det her samarbejde med boligorganisationerne er jo nok det nærmeste, vi kommer direkte til borgerne som en organisation. Og det har jeg store forventninger til, siger han.

I Brøndby Boligselskab håber organisationsformand Michael Buch-Barnes, at den nye aftale med politiet og kommunen udvides til at omfatte endnu flere boligorganisationer i Brøndby:

– Vi vil jo gerne væk fra, at vi bare rykker et problem rundt fra en boligorganisation til en anden, siger Michael Buch-Barnes.