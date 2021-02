Vi sikrer folkeoplysningen penge

Debat

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

I denne valgperiode har der tit og ofte været lidt for meget politisk cirkus, og lidt for lidt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Men nu er det lykkedes med de konservative i spidsen, at samle et bredt flertal lige fra SF, Socialdemokratiet til Venstre og DF i et forsøg på at gøre det lidt bedre for alle de borgere der bruger aftenskolerne og deres tilbud i Glostrup Kommune.

Allerede på sidste møde i kommunalbestyrelsen fremsendte jeg et medlemsforslag, der støttede op om aftenskolerne og det folkeoplysende arbejde i Glostrup.

Efter drøftelser med skolelederene fra blandt andet FOF og AOF blev jeg klar over, hvor galt det stod til, og jeg har noteret mig, at aftenskolerne og det folkeoplysende arbejde har haft meget meget svære vilkår i 2020, grundet Corona-pandemien.

Der har været tale om nedlukning og aflysninger af foredrag, debatarrangementer og kurser, og heraf manglende indtjening sammenholdt med, at udgifter til administration, produktion og udsendelse af programmer samt betaling af husleje, løn mm har skulle afholdes af aftenskolerne.

At alle os, der lever og bor her i Glostrup, har muligheden for at deltage i aftenskolernes folkeoplysende arbejde, er vigtigt for os konservative. Det at kunne deltage i kurser, foredrag og debatskabende aktiviteter med udgangspunkt og rod i lokalområdet, er en vigtig og givende ting.

Samtidig tilbyder aftenskolernes et rigt og varieret udbud af kulturelle arrangementer samt en bred vifte af tilbud indenfor sundhed, kreativitet, rytmik mm. til byens borgere, som de er vældige glade for.

Derfor ønskede jeg, at kommunalbestyrelsen bakkede op om mit ønske om, at de midler der på grund af coronakrisen ikke har kunne bruges i 2020 på debatskabende folkeoplysende aktiviteter blev overført til 2021.

Efter en tur i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der både var god debat og stor forståelse for de udfordringer og de svære tider vi lever i, valgte et bredt flertal at støtte det konservative forslag, og det vil jeg gerne takke for.