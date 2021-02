Vi har fundet en god erstatning for Børne- og Ungerigsdagen

Debat

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Medlem af kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup Kommune

Det Konservative Folkeparti gik forrest, da Glostrup Skole og eleverne fik deres egen Børne- og Ungerigsdag. Nu har vi så været med til at sikre bedre trivsel, gode oplevelser samt ture ud af huset, og dermed bedre sammenhold, på Glostrup Skole. På grund af COVID-19, og alt hvad den har medført af begrænsninger og restriktioner, har vi i Kultur- og Fritidsudvalget i år valgt at ændre lidt i konceptet for Børne- og Ungerigsdagen.

I stedet for at samle en masse elever på kryds og tværs af de forskellige skoleafdelinger og klasser for at debattere og beslutte, hvorledes de selv ønsker at udvikle deres skole, så er fokus i år på at skabe bedre trivsel, gode oplevelser, sammenhold samt mere motivation og glæde i de enkelte klasser.

De klasser, der er fokus på i forbindelse med Børne- og Ungerigsdagen, er 8. klasserne. Igennem en længere periode har de arbejdet super flot og godt med det oprindelige koncept, og de har også været rigtig gode og dygtige til at ændre fokus og tilpasse sig til de nye vilkår og rammer, som COVID-19 har givet.

Jeg er glad for, at et enigt udvalg har valgt at støtte elevernes og klassernes ønsker. Det er dejligt, at vi kan bakke op om vores dygtige elever og Glostrup Skole på en og samme tid. Da vi skabte Børne- og Ungerigsdagen, ønskede vi at skabe en mulighed for og et forum, hvor eleverne på tværs sf de forskellige afdelinger af Glostrup Skole kunne mødes og på demokratisk vis drøfte, diskutere og beslutte, hvordan og hvorledes de samlet vil anvende et beløb på cirka 75.000 kroner til at gøre deres drømme til virkelighed, når det gælder Glostrup Skole. Det fortsætter vi med i 2022, hvor den eneste ændring forhåbenligt bliver, at vi har ændret navnet fra Børne- og Ungerigsdagen til i fremtiden at hedde Demokratidag for børn og unge.