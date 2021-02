Vallensbæk Kommune gør grin med borgernes demokratiske rettigheder

Debat.

Af Lis Hejlesen Carl, Vejlegårdsvej 8, Vallensbæk strand

Kommunen oplyser i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplan 108, Sydporten, at borgerne kan gøre indsigelse til kommunen over planforhold, som borgerne finder uhensigtsmæssige. Borgerne oplyses endvidere om muligheden for at klage til Planklagenævnet over kommunens eventuelle misligholdelse af regelsættet i forbindelse med kommunens afgørelser og sagsbehandling vedrørende lokalplanen. Så langt, så godt.

Når jeg – og mere end 80 øvrige borgere – investerer tid og ressourcer på at gøre indsigelse til kommunen og så efterfølgende kan læse i lokalavisen, at borgmesteren og politikerne i Vallensbæk ikke læser disse indsigelser ’før til marts’ – altså lige før deadline, så bliver jeg vred. Rigtig trådt på. Afgørelsen skal også falde i marts 2021 – ergo er der afsat ultrakort (næsten ingen) tid til dialog og debat.

Hvorfor? Så kan eventuelle indsigelser hurtigt lukkes ned med begrundelsen at der ikke tid nok.

Er borgmesteren valgt for at betjene os borgere i vores kommune – eller tror han, at han ejer kommunen og derfor kan negligere borgernes røst og dermed demokratiet?

Høringsprocessen i forbindelse med lokalplanerne bliver på den måde et skuespil, som kommunalbestyrelsen, med borgmesteren i spidsen, føler sig tvunget til at opføre, for at give borgerne et indtryk af, at de har indflydelse på kommunens planlægning.

Er det sådan vi borgere skal forstå det? Er det Kejserens nye klæder?

Men komedien stopper ikke her, for der er sendt en klage til Planklagenævnet over, at kommunen har besluttet, at der ikke skal laves en miljøundersøgelse.

Nævnet er den højeste administrative instans i sager under Planloven. Når klagen er indsendt, skal kommunen kommentere sagen, og endnu en gang er vi mange borgere der er ved at tabe kæben.

Kommunens åbningskommentar var at borgerne slet ikke var berettigede til at klage.

En sådan frækhed er helt uacceptabel i dagens Danmark. Selvfølgelig er borgerne i kommunen berettigede til at klage – det ligger i demokratiets dna – og det er helt uhørt at ens egen kommune forsøger at skræmme borgerne fra at bruge deres demokratiske ret.

Det ligger mig – og flere andre borgere med mig – stærkt på sinde at forfølge denne sag nøje, og – såfremt den negligeres eller manipuleres – tage det op til kommunevalget til efteråret.