Vallensbæk bliver kopi af Brøndby

Debat.

Af Hans Kristensen, Åsvinget 10, 2665 Vallensbæk Strand

Der var engang en lille grøn kommune. En lille oace uden for København.

Nu er Vallensbæk kommune på vej til at blive en kopi af Brøndby og Ishøj, med en masse etagebyggeri. Er kommunal bestyrelsen gået helt bygge amok.

Det sidste nye højhus byggeri er så Sydporten, hvor der skal bygges 100 lejligheder, på et areal, hvor der kun bliver parkeringsplads til en bil pr husstand, samt to cykelstativer på terræn til hver bolig. Har de flere eller dyre cykler, må de tage dem med op i lejligheden, da der heller ikke er nogen kælder til bebyggelsen, hvor skal de sætte deres barnevogne?. Hvor skal deres gæster parkere?

Til dette byggeri forventer borgmesteren, at der kommer mange ressourcestærke familier tilflyttende fra for eksempel København, fordi de gerne vil ud og have lyst og frisk luft. Man spørger lige sig selv, hvor attraktivt det er at flytte i en bolig, der har altaner, som vender mod øst, (ingen sol om eftermiddagen), fordi mod vest er der ualmindelig meget støj. Der er ikke mulighed for at få en læge i kommunen, da alle har lukket for tilgang.

At Sydorten ødelægger udsigten for 56 lejligheder i Åsvinget, for ikke at tale om alle de villaer, der ligger øst for Sydporten, som får ødelagt deres haver med manglende sol og indkig fra et højhus, er politikerne åbenbart ligeglade med.

100 nye familier, der skal til at færdes på Bækkeskovvej, som er meget smal og som har så smalle fortove, at man må gå ud på vejen hvis man skal passere en der kommer med en barnevogn.

Mon ikke vi er mange der vil tænke over alle disse uheldige byggerier og ændringer af vores kommune, når der skal være valg til efteråret.