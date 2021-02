UEFA sløjfer returopgør i Champions League

Brøndbys fodboldkvinder kommer omsider i kamp i Champions League, når de norske mestre besøger Brøndby Stadion torsdag den 11. februar. Foto: Robert Hendel

SPORT. Der skal kun et enkelt opgør til for at afgøre, hvem af Brøndby og Vålerenga som går videre i Champions League. Det har klubberne sammen med UEFA besluttet mandag aften

Af Robert Hendel

Sagaen om den nordiske duel mellem Brøndby IF og de norske mestre fra Vålerenga i UEFA Champions League nærmer sig en afslutning.

I december blev opgørene mellem de to hold aflyst med meget kort varsel på grund af den aktuelle coronasituation. Dengang blev kampene udsat til midten af februar, hvor der var ledige spilleterminer.

Nu ser det ud til, at de to hold omsider kommer på græs, for mandag aften fik de to klubber aftalt et nyt spilletidspunkt i samråd med UEFA. Sekstendedelsfinalen bliver dog ikke afgjort over to kampe, som det ellers var planen. I stedet har UEFA med opbakning fra de to klubber besluttet, at der skal ét opgør til for afgøre, hvem af de to klubber, som går videre til ottendedelsfinalerne.

Beslutningen om at gennemføre sekstendedelsfinalen over en enkelt kamp er i tråd med UEFA’s turneringsreglement. UEFA kan tillade, at duellen afgøres i en enkelt kamp, hvis særlige omstændigheder ligger til grund, og der hurtigst muligt skal findes en vinder.

De norske myndigheders regler om karantæne for indrejsende gør det mere eller mindre umuligt at gennemføre kampen i Norge. Derfor bliver det hele afgjort i en enkelt kamp på Brøndby Stadion den 11. februar klokken 15.