Topper smitteliste

I Brøndby er der mulighed for at blive testet ved Kulturhuset Kilden i uge 5 og 7. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Antallet af nye smittede på en uge er på vej ned overalt i landet. Vallensbæk topper lige nu listen er er den eneste kommune med mere end 200 nye smittede på en uge ud af 100.000 borgere

Af Robert Hendel

Vallensvæk er lige nu landets hårdest ramte kommune, når det kommer til coronasmitte. Det viser de seneste opgørelser fra Statens Serum Institut.

Tallene viser dog en positiv tendens, for på få uger er antallet af smittede halveret, mens landet har været lukket ned. Det er 37 nye smittede, der sender Vallensbæk solidt i front på listen, kommunerne ikke ønsker at toppe. Det svarer til 223 nye smittede per 100.000 indbyggere.

I Brøndby er der i den seneste uge registreret 54 nye smittede, mens der i Glostrup er fundet 27 nye smittede i den seneste uge, hvor antallet ligesom i Vallensbæk daler.

Nye testcentre

I Brøndby er der stort fokus på smitteopsporing og test.

Derfor bliver der frem til 1. maj 2021 etableret et testcenter til hurtigtest i Kulturhuset Brønden. Her er det muligt at få svar på sin coronatest inden for et kvarters tid.

Er du nær kontakt eller har symptomer, kan du dog ikke bruge hurtigtesten, oplyser kommunen. Så skal du i stedet benytte dig af en PCR-test, som blandt bliver foretaget i det mobile testcenter, der kommer til Kilden i denne uge og igen i uge 7.

I uge 6 er det muligt at blive testet for covid-19 i Vallensbæk, hvor det mobile testcenter kommer til Højrupgård.