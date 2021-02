To års fængsel for corona-svindel

Retten i Glostrup idøte to års fængsel for bedrageri med corona-hjælpepakken. Foto: Robert Hendel

Glostrup. En ejere af et rengøringsfirma er idømt to års ubetinget fængsel og en millionbøde for bedrageri med corona-kompensation

Af Jesper Ernst Henriksen

I april isdste år søgte en 37-årig mand fra Valby, der driver et rengøringsfirma i Glostrup, om 286.000 kroner i corona-kompensation for løn til sig selv og tre ansatte. Ansøgningen blev dog afvist, fordi der ikke kan søges om lønkompensation til en ejer. I maj 2020 indsendte han så en ny ansøgning om blive kompenseret for løn udbetalt til de tre ansatte – nu på 196.000 kroner.

Da Erhvervsstyrelsen behandlede sagen opstod der mistanke om bedrageri i begge ansøgninger, hvorfor ingen penge blev udbetalt, og sagen blev anmeldt til politiet.

Københavns Vestegns Politi efterforskede sagen, og mandag sad den 37-årige ejer på anklagebænken ved Retten i Glostrup tiltalt for bedrageri med de særlige hjælpepakker til corona-ramte virksomheder efter straffelovens § 289a.

Anklagemyndigheden havde desuden rejst tiltale efter den skærpelse, Folketinget indførte i straffeloven (§ 81d) den 2. april 2020, som straffer svindel med corona-hjælp op til fire gange hårdere.

Retten fandt det bevist, at de ansatte ikke var ansat på tidspunktet, og derfor ikke havde fået løn af ejeren. Straffen blev udmålt til omkring tre gange det normale strafniveau for bedrageri,

hvilket lød på to års ubetinget fængsel til ejeren og en tillægsbøde på 1.450.000 kr.

– Retssystemet straffer hårdt og konsekvent de, der afgiver urigtige oplysninger for uberettiget at få udbetalt de penge, som er tiltænkt økonomisk nødlidende virksomheder under pandemien, siger specialanklager Britt Janni Hansen.

Hun understreger, at bedrageriet strafferetligt anses for fuldbyrdet, når en ansøgning med urigtige oplysninger er fremsendt.

Den dømte var hidtil ustraffet. Han ankede dommen på stedet.