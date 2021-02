Test rimer på fest

Partybussen kommer helt ud til Glostrup Kommunes enkelte arbejdspladser, så det er nemt og hurtigt for de ansatte at blive testet.

Glostrup Glostrup Kommune har lejet en partybus og omdannet den til mobilt testcenter, så det er en fest for de ansatte i kommunen at blive testet

Af Jesper Ernst Henriksen

Anbefalingen fra sundhedsmyndighederne lige nu er, at alle, der går på arbejde, bliver testet for corona en gang om ugen. For at gøre det nemmere for de ansatte, har Glostrup Kommune nu bragt testene helt ud til de ansatte. De har nemlig i samarbejde med Testcenter Danmark og Region Hovedstaden indrettet et mobilt testcenter i en partybus.

Onsdag eftermiddag holdt bussen parkeret foran daginstitutionen Fuglekær, hvor børnene fra den anden side af hegnet fulgte spændt med i, hvad der skete ved bussen. Her kunne de for eksempel se deres egne pædagoger gå ind forrest i bussen, få scannet deres sundhedskort, blive podet i halsen og så gå ud af bagindgangen og så tilbage på arbejde.

De medarbejdere, som Folkebladet talte med, var meget glade for den nemme mulighed for at blive testet i løbet af arbejdstiden.

– Jeg synes, det er et super godt initiativ, at Glostrup Kommune har valgt at køre ud på arbejdspladserne, så pædagogerne kan blive testet i arbejdstiden. Jeg synes det bringer et smil frem på læben, at man kommer ind i en partybus, og når vi nu står ved en daginstitution har bussen børnemusik ud af højtalerne, siger Josie Ingemann, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Glostrup.

Fest og test

For borgmester John Engelhardt handler bussen om at få testet så mange som muligt.

– Vi har haft en diskussion, om folk må blive testet i arbejdstiden eller ej. Det er en dum diskussion i en situation, hvor det bare drejer sig om at få testet så mange som muligt. Børnene er lige derinde og skal passes, pædagogerne kan godt gå ud i rækkefølge og alligevel få hverdagen til at hænge sammen, siger han.

Ind til videre har kommunen ikke offentliggjort en køreplan for testbussen, men hvis man som borger kommer forbi og ser bussen i gang med test, er man velkommen til at stille sig i kø og blive testet, oplyser borgmesteren.

– Alle er velkomne, hvis man kommer forbi, vi skal have testet så mange som muligt. Det kan også være, vi på et tidspunkt kan køre den ud foran nogle af Glostrups store virksomheder og tilbyde deres medarbejdere test, siger han.

Han har fået mange sjove kommentarer på, at det sker i netop en partybus.

– Test rimer jo på fest, siger borgmesteren.

Partybussen har fået afmonteret fadølsanlægget, men der er stadig musik og disco-lys i bussen, der ellers bare skulle have holdt stille i denne tid.

– Jeg har altid drømt om, at mine busser kunne bruges til mere end bare sjov og ballade. Situationen med corona tvinger os til at tænke anderledes, og vi må indrette os, når nu næsten alt står stille. Det får smilet frem, når folk bliver testet i partybussen, og dét trænger vi til i øjeblikket, siger Kim Lærkesen, der er ejer af bussen.