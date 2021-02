Stor undersøgelse af borgernes sundhed

Svarene i undersøgelsen bruges til at planlægge kommunernes sundhedstilbud. Her ses et billede fra seniorgymnastik i Vallensbæk.

HELE OMRÅDET. Rygning, smerter og ondt i livet. Godt 7.000 tilfældigt udvalgte borgere i Folkebladets område bliver nu spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme

Af Jesper Ernst Henriksen

For fjerde gang siden 2010 bliver undersøgelsen ”Hvordan har du det?” foretages i hele Danmark. I alt 300.000 danskere har fået spørgeskemaet i e-Boks, heraf godt 7.000 i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.

Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor, der er særlige udfordringer netop nu.

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne – det er borgmestrene i området enige om.

– De svar, vi får fra spørgeskemaundersøgelsen, er helt afgørende for, at vores forebyggende indsats kommer til at ramme plet fremover. Svarene har altså stor værdi for vores sundhedsindsats – både lokalt i Glostrup og for resten af landet, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

– Hvert eneste svar har værdi for vores planer på sundhedsområdet. Undersøgelsen gør os nemlig klogere på, hvilke sundhedsudfordringer vi står over for i dag i Brøndby, og resultaterne anvender vi til at skræddersy tilbud – akkurat som vi har gjort det med fx gratis rygestopkurser, kostvejledning og forløb til borgere med kræft og KOL, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund.

– Det er rigtig vigtigt, at vi får en høj svarprocent, da vi planlægger vores sundhedstilbud efter resultaterne i Sundhedsprofilen. Så kig i e-Boks, om du har fået spørgeskemaet, lyder opfordringen fra Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Resultatet fra den seneste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Blandt andet viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man – og omvendt.

Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.