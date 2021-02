Spejdere hjælper med gode gåture i Glostrup

Spejderne fra Solvang Gruppe var selv på tur lige inden jul - nu giver de alle borgere mulighed for en god gåtur.

GLOSTRUP. Har du brug for at komme lidt ud og måske se dit lokalomårde på en ny måde, så er spejderne fra Solvang Gruppe i Glostrup klar med lidt hjælp. De har nemlig lavet seks ture rundt i Glostrup, hvor man kan opleve forskellige poster med spørgsmål

Af Jesper Ernst Henriksen

Biografen, hele foreningslivet, restauranter, de fleste butikker, svømmehallen og meget andet, man kan bruge sin fritid på, er lukket ind til videre til 1. marts. Det bliver også kraftigt frarådet, at vi inviterer andet end de samme ganske få mennsker på besøg derhjemme.

Men vi må stadig gerne gå en tur i vores nærområde. Hvis det er ved at blive for kedeligt, er spejderne fra Solvang Gruppe klar med hjælp. De har nemlig lavet seks gåture i Glostrup, som man kan tage med en smartphone, app’en GeoQuestor og de QR-koder, der findes her på siden.

Spejder online

Spejderne har ellers haft lukket for deres møder, ligesom alle andre foreninger. Men hjemme bag computerskærmene har spejderlederne masser af gejst og gode idéer. Da nedlukningen blev en realitet, holdt lederne hurtigt et online hastemøde, hvor de diskuterede, hvad de kunne gøre, for at spejderne ikke gik glip af sejderaktiviteter i uvis tid.

– Det vigtigste er, at vi stadig viser vores spejdere, at vi er til stede. Vi har ikke glemt dem, konkluderede gruppeleder Majbrit Pedersen.

De oprindelige planer om de fysiske spejdermøder ved hytten i Solvangsparken blev derfor erstattet af et julespejderløb, som spejderne kunne deltage på mellem jul og nytår sammen med deres forældre. Lige når de selv havde tid og lyst. Spejderløbet bød på opgaver med morsekoder, digitale puslespil, akrobatik og naturquiz, for blot at nævne nogle af de sjove opgaver, spejderne og deres familie blev budt på. Det var et stort hit ved både børn og voksne, fortalte spejdernes forældre efterfølgende.

Succesen fra juleløbet har givet spejderlederne i Solvang gruppe blod på tanden til at byde på endnu mere spejderløb – til endnu flere. Derfor har de nu udarbejdet seks forskellige digitale gå-ruter, hvor alle kan deltage. Gå-ruterne er fordel i Glostrup og omegn: I Glostrup bymidte, i Byparken, i det østlige villaområde, i Ejby, langs Vestvolden og ved Herstedhøje. På alle seks digitale gå-ruter bliver man budt på poster undervejs ligesom på et spejderløb. På posterne kan man forvente spørgsmål om omgivelserne, faktaquiz eller små opgaver, der skal løses. På den måde bliver det sjovere at trodse vintermørket og komme udenfor i den friske luft.

Støt indsamling

Som spejdere er det en del af Solvang Gruppes spejderlederes DNA at gøre en god gerning og at udvise samfundssind, som det populært hedder i disse tider. Derfor var det oplagt for spejderlederne i Solvang Gruppe at udvide tilbuddet om de seks digitale gå-ruter til hele lokalsamfundet og ikke kun til spejderne.

De håber, at nogle af dem, der bruger ruterne, vil blive inspireret af deres gode gerning og selv gøre en god gerning – ganske gratis. Det er nemlig muligt at støtte Danmarksindsamlingen, der i år går til at støtte udsatte børn, mens man går ruterne.

– Det er sådan, at Novo Nordisk Fonden donerer 20 kr. for hver god gerning, der registreres på www.godegerninger.nu, som DR Ramasjang står for. En af de gode gerninger er at gå en tur med en ven eller familiemedlem, så hvis I går en af vores seks digitale gå-ruter sammen, kan I bagefter registrere det som en god gerning og dermed hjælpe til med Danmarksindsamlingen. Det er win-win!, forklarer minileder i Solvang gruppe Lise-Lotte Mortensen.

Samtidigt er udarbejdelsen af de seks gå-ruter også tænkt som en god gerning for lokalsamfundet, så dem har spejderlederne selvfølgelig også registreret som en god gerning og støtter dermed det gode formål.