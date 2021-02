Renoverer de syv resterende højhuse for halvanden milliard

Landsbyggefonden har afsat halvanden milliard til renovering af syv af højhusene i Brøndby Strand Parkerne. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De syv højhuse i Brøndby Strand Parkerne, som ikke skal rives ned i de kommende år, får en tiltrængt renovering. Landsbyggefonden har afsat halvanden milliard kroner til projektet

Af Robert Hendel

Det er for længst besluttet, at fem af de 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand Parkerne ikke står til at redde, fordi de indeholder PCB.

De resterende syv højhuse står over for en omfattende renovering. Landsbygefonden har afsat halvanden milliard kroner til det tiltrængte projekt, der skal komme mange beboere i Brøndby Strand Parkerne til gode. Der er blandt andet tale om renovering af tage, facader og lejligheder, ligesom der vil blive indrettet en række tilgængelighedsboliger i højhusene.

I midten af februar var boligminister Kaare Dybvad (S) på besøg i Brøndby Strand for at drøfte mulighederne for at udvikle et af landets største almene boligområder. Den gang ønskede han ikke at diktere, hvordan Landsbyggefonden fordeler pengene, men at der var ting, der godt kunne prioriteres højere end andre.

Ifølge Kent Magelund (S) har dialogen med boligministeren været god, han er glad på boligselskabernes vegne over, at området nu får støtte fra Landsbyggefonden til renoveringen af de syv vestligt beliggende højhuse.

– Så kan vi få løftet boligmassen, der trænger til renovering og modernisering efter mange år. Det bliver et løft, der kommer både beboerne, området og hele kommunen til gode, siger borgmester i Brøndby, Kent Magelund (S).

Inden renoveringen bliver en realitet, skal der dog først findes en rådgiver. Det sker via EU-udbud i løbet af 2021. Selve renoveringen forventes at gå i gang i

2024.