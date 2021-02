Ram de danske veje – find leasing af bil i dag

SPONSORERET INDHOLD: Flere begynder at lease biler, hvilket er naturligt nok. Leasing er nemlig en finansieringsform, der tillader selv folk uden stor opsparing eller mulighed for at optage billån i at få nyt køretøj stillet til rådighed.

Ved leasing betaler du blot en lille procentdel af registreringsafgiften ved siden af en fastsat månedlig ydelse. Altså kan du komme hurtigere ud på Danmarks landeveje.

Spørger du ofte dig selv: Hvad er leasing? Så får du her svaret på, hvad leasing af bil er. Leasing er fremtiden inden for bilfinansiering, og du kan lease landet over – fra Herning til hovedstad.

Det starter med en leasingaftale

Når du træffer beslutning om at lease din bil, indgår du en leasingaftale med en bilforhandler. Sådan en aftale forløber over et vist antal år, typisk 1-3, og i denne periode har du din leasede bil stillet 100 procent til din rådighed og betaler et fast beløb herfor hver måned kontrakten igennem. Hvad der herefter sker med den leasede bil, afhænger af den valgte form for leasing.

Hvorfor vælge finansiel leasing af bil?

Finansiel leasing er en udbredt leasingtype, hvor du efter leasingperiodens udløb skal finde en køber, der er villig til at overtage bilen til markedspris – hvis ikke du har tænkt dig at købe den selv. Markedsprisen besluttes allerede ved leasingkontraktens indgåelse, hvilket i teorien kan komme både leasingtager og leasinggiver til gode. I praksis hjælper det ofte sidstnævnte.

Slip for at finde køber ved operativ leasing

Ønsker du ikke at skulle finde en ny køber efter leasingperiodens udløb, og har du ikke planer om at anvende splitleasing, så du kan bruge bilen både til erhverv og privat? Så er operationel leasing den rette løsning, for her slipper du for at tænke på bilen, så snart kontrakten udløber. Operationel leasing er dyrere månedligt end finansiel leasing, men er afgjort værd at skele til.