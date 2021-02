Online-møde med kendte forfattere

Glostrup Bibliotek forsøger at udvikle kulturelle tilbud til befolkningen, som passer ind i det corona-nedlukkede Danmark. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrup Bibliotek byder på live-streamet debat om livskriser med den norske skønlitterære forfatter Erland Loe og den danske professor i psykologi Svend Brinkmann

Af Jesper Ernst Henriksen

De danske folkebiblioteker arbejder på højtryk med at udvikle kulturelle tilbud til befolkningen i det corona-nedlukkede Danmark.

Det seneste skud på stammen er projektet ’Viden og oplevelser live med bibliotekerne’, hvor Glostrup Bibliotek i samarbejde med fem andre folkebiblioteker sætter en skønlitterær og en faglitterær forfatter stævne til en live-streamet debat om et aktuelt emne.

Onsdag den 24. februar klokken 20 går det første online-arrangement i luften. Her kan alle interesserede opleve den norske skønlitterære forfatter Erlend Loe og den danske professor i psykologi Svend Brinkmann i en spændende samtale om livskriser.

Livskriser

Livskriser er et højaktuelt emne i en tid, hvor tæppet pludselig er blevet trukket væk under hverdagen, som vi kender den. De færreste mennesker går gennem livet uden at støde ind i en større eller mindre krise. Om end den er livsomvæltende eller kun forårsager nogle ridser i lakken, er den en del af det at være til.

Men hvordan betragter vi livskriser i vores kultur i dag? Hvordan forvalter vi de store og små kriser, der rammer os i en tid, hvor det er populært at kalde et problem for en udfordring, og hvor jagten på personlig udvikling tager patent på mange ting. I sådan en kultur har livskrisen svært ved at passe ind.

Svend Brinkmann, der er professor i psykologi, debatterer livskrisen med den norske succesforfatter Erlend Loe, hvis forfatterskab i høj grad beskæftiger sig med mennesker, der befinder sig i forskellige former for krise.

Samtalen mellem Svend Brinkmann og Erlend Loe kan opleves gratis på Glostrup Biblioteks Facebook-side eller hjemmeside onsdag den 24. februar klokken 20 til 20.45.

Næste arrangement i rækken af online-samtaler finder sted mandag den 29. marts klokken 19, hvor Leonora Christina Skov og Rane Willerslev taler om det at være menneske. Arrangementerne er en del af projektet ”Viden og oplevelser live med bibliotekerne”, der er blevet til i samarbejde mellem bibliotekerne i Ballerup, Fredensborg, Gentofte, Glostrup, Lolland og Slagelse og som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.