OL i Japan 2021

SPONSORERET INDHOLD: Savner du også OL? Verdenssituationen lige nu har sat alt på pause, så de store sportsbegivenheder som EM 2020 og OL i Japan 2020 er blevet udsat til 2021 i stedet for. Det er dog ikke alle, der er lige overbevidst om, at det bliver afholdt til tiden, da verdenssituationen er uvis. Men der er ingen grund til at miste håbet endnu. Verden over er der nemlig masser af sportsbegivenheder, der stadig bliver afholdt.

Det var med stor ærgrelse, at de olympiske ansvarshavende måtte sande, at OL i 2020 ikke blev til noget alligevel. Japan er et land med stolte sportstraditioner, og pludselig at skulle melde afbud på den måde, var ikke en let beslutning.

Men the show must go on, som man siger, for de Olympiske Lege er en verdensomspændende begivenhed, som mange mennesker har set frem til i mange år, ikke mindst japanerne. Og så er der alle atleterne, der har trænet målrettet frem imod at peake i deres sportsgren. For ikke glemme alle dem, der elsker at spille på atleterne via Danmarks Bedste Spillesider online.

Bliver det afholdt?

Det er svært at spå om fremtiden, særligt når en global pandemi er så uforudsigelig, som den er. Derfor bør man have det som et forbehold, men det gælder alle aspekter af livet. Lige som man tror, det hele er under kontrol, så kan der nemlig hurtigt ske noget uforudsigeligt.

Heldigvis er japanerne så standhaftigt et folkefærd, at de satser på OL i Tokyo i 2021. Og det er måske ikke urealistisk. Med tilskuerrestriktioner og mundbind kan man nemlig komme rigtig langt, og andre store sportsbegivenheder som Håndbold VM og den daglige fodbold er blevet afholdt uden publikum med stor succes.

Problemet synes at være, om der skal være publikum med eller ej. Og det er en vigtig detalje, for hvad er sport uden tilskuere? Til gengæld findes der i dag så mange digitale løsninger, at det er muligt at følge med fra alle slags skærme derhjemmefra, og det er måske det, der skal til for, at det bliver afholdt efter planen.

Hvilke discipliner bør man oddse på med danske deltagere?

Du kan starte med at spørge dig selv, hvor danskere historisk set har mest succes ved de olympiske lege. Håndboldherrerne topper lige nu, og der skal meget til at slå dem af håndboldtronen for tiden. Derfor er de klare guldfavoritter senere i år.

Derudover er danskerne historisk set gode i sportsgrene som badminton, hvor Victor Akselsen står til at slå alt og alle, hvis han fortsætter sin form. Og så skal vi ikke glemme roning, hvor Danmark er en af de stærkeste sportsnationer overhovedet. Var der ikke noget, der hed guldfireren engang?

Cykling har Danmark også været stærke i længe. Ved sidste OL tog Jakob Fuglsang tilmed sølv, og det var et flot højdepunkt i en karriere, der har budt på masser af sejre i klassikere. Og så er der selvfølgelig svømning, for hvem ved om Pernille Blume kan gøre det igen? Måske er det værd at satse sine penge på.