Nyt vandrefællesskab vil opleve kommunen sammen

Hajg Zanazanian har fundet ud af, at gåture er en måde at få kvalitetstid med datteren på, mens han får smidt de overflødige kilo. Foto: Lillian Christensen / Brøndby Gåbuddies

Brøndby. Brøndby har fået en lokal udgave af #Danmarkgårsammen. Ifølge en af initiativtagerne kan det være med til at bringe folk sammen på tværs af generationer - både fysisk og digitalt

Af Robert Hendel

I februar dyster de fem danske regioner mod hinanden om, hvem der går flest skridt i gennemsnit uden sloganet #DanmarkGårSammen.

Det har fået en gruppe Brøndby-borgere til at lave en lokal version af initiativet.

– Corona-restriktionerne betyder, at vi ikke kan mødes flere af gangen. Derfor giver vi nu familien Brøndby mulighed for at være en del af et digitalt gå-fællesskab, siger Hajg Zanazanian, der er en af initiativtagerne til ’Brøndby går sammen’.

Han begyndte selv at gå ture for to år siden, da hans forlovede var gravid.

– Da hendes mave voksede under graviditeten, voksede min mave vist i sympati, fortæller Hajg Zanazanian.

Da han blev far, tænkte han meget over, hvordan han kunne få kvalitetstid sammen med sin datter, mens han bankede kiloene af kroppen. Det endte med en barnevognstur rundt i kommunen hver lørdag, og senere inviterede han andre med, som han kunne få en snak med under gåturen.

– Der fandt jeg ud af, at jeg var vild med at gå ture og at der da måtte være andre, der også nød at gå ture, så vi kunne gå sammen, forklarer Hajg Zanazanian, der hurtigt fandt frem til en anden borger i kommunen, som kunne lide at gå ture.

Det var her, han mødte Lillian Christensen, der sidste år fik overrakt kommunens frivilligpris for at have startet vandregruppen Brøndby Gåbuddies. På Facebook har hun oprettet en gruppe med navnet Brøndby Gåbuddies, hvor familien Brøndby blandt andet kan få inspiration til gåture, dele billeder og tælle skridt.

– Det er et fantastisk fællesskab, Lillian har skabt med turene. Jeg havde selv min datter med i barnevognen på en af dem, og det var fedt, at vi kunne mødes om en fælles interesse på tværs af generationerne, siger Hajg Zanazanian.

Regionsdysten løber frem til 21. februar, men ’Brøndby går sammen’ kommer til at fortsætte længere frem i tiden, oplyser Hajg Zanazanian. Sammen med Lillian Christensen har han påtaget sig rollen som vært for initiativet på initiativet.

– Vi vil gerne have flere med i det digitale gå-fællesskab, og også gerne i det fysiske gå-fællesskab, fortæller Hajg Zanazanian.

Han opfordrer derfor folk til at bruge hashtagget #Brøndbygårsammen, når de lægger billeder fra gåturene i kommunen op på de sociale medier.