Ny Matas er sanselig og giver inspiration

Louise Krogstrup viser Mathilde Ellekjær en ny creme. De to kan man ofte møde i butikken i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Fredag åbnede Matas på Vallensbæk Stationstorv. Butikken er med et nyt koncept, hvor det bliver muligt at røre, dufte og prøve produkterne, så der er mulighed for inspiration

Af Jesper Ernst Henriksen