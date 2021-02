Nu starter arbejdet på Strandengen

Sådan kommer forlængelsen af Det Grønne Strøg til at se ud

VALLENSBÆK. I løbet af kort tid rykker håndværkerne ind på Strandengen, hvor Det Grønne strøg skal forlænges

Af Jesper Ernst Henriksen

Som tidligere omtalt her i Folkebladet, så skal området øst for Vallenbæk Havnevej omdannes til en forlængelse af Det Grønne Strøg. Det arbejder starter om kort tid, hvor man vil kunne se skurvogne og byggepladshegn i området.

Planen er, at området skal være en oplevelsesrig naturrute, der blandt andet sakl indeholde et lavvandet vandhul, kaldet et padeskrab, da det forventes at tiltrække padder, tudser og vandinsekter. På grund af arternes yngletid skal arbejdet i det område være afsluttet i midten af marts.

Når paddeskrabet står klart, begynder arbejdet med at grave ud til regnvandssøen i den nordlige del af strandengen. Inden det kan begynde, skal der fældes træer og buske – men de bliver senere erstattet af ny beplantning.

Regnvandssøen bliver etableret for at sikre at fremtidige oversvømmelser i området, ikke ender i de nærliggende huses kældre.

I sidste etape af arbejderne vil stien gennem strandengen blive anlagt, og til sidst bliver bænke og lys opsat.

Når kalenderen igen siger sommer, og solen står højt på himlen, forventer Vallensbæk Kommune, at forlængelsen af det grønne strøg ned gennem strandengen står færdig.