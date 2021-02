Nu må kommunen ringe til smittede borgere

Brøndby Kommune har fået endnu et våben i smitteopsporingen. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby skal kommunale medarbejdere i den lokale smitteopsporing sikre, at de nære kontakter til coronasmittede borgere får besked hurtigst muligt. Smitteopsporingsindsatsen skal også sikre for, at alle smittede har mulighed for at gå i isolation

Af Robert Hendel

Coronasmitten skal ned i Brøndby. Derfor har Brøndby Kommune indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at hjælpe med at kontakte de smittede borgere, som styrelsen ikke selv kan komme i kontakt med inden for de første 24 timer, efter de har fået påvist coronavirus.

Den syv mand store smitteopsporingsenhed er begyndt i februar, og i de første dage er det lykkedes at komme igennem til omkring 20 smittede, som Styrelsen for Patientsikkerhed forgæves har forsøgt at komme i kontakt med.

– Vi vil gerne gøre vores til, at smittekæderne bliver brudt og jeg har set frem til, at vi i kommunerne selv fik mulighed for at lave en indsats over for vores smittede borgere, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Smitteopsporingsenheden består af medarbejdere fra kulturområdet og fra Social- og Sundhedsforvaltningen, som er blevet klædt på til opgaven af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hver dag modtager kommunen en liste med borgere, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har kunnet kontakte.

– Det er rigtig vigtigt, så vi sikrer, at alle får den hjælp, de eventuelt har behov for og er velinformerede om, hvordan de holder sig isoleret, siger Kent Magelund.

Lykkes det ikke at få fat i folk over telefonen, så kører medarbejdere fra kulturhusene ud med et brev i folks postkasse med en opfordring til at ringe tilbage til smitteopsporingen.

– Det helt overordnede billede er, at borgerne er glade for, at vi kontakter dem, og at vi får en snak om situation, og hvordan de sikrer sig en effektiv isolation, så vi kan få bremset smitten, lyder det fra borgmester Kent Magelund.

Kommunen kan hjælpe med isolationsophold, mens man er smittet, hvis det ikke i hjemmet er muligt at isolere sig fra familien.