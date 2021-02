Møder rivalerne i pokalfinalen – igen

Brøndbys volleyballkvinder står endnu engang over for Holte i en pokalfinale. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. For ottende gang står Brøndbys volleyballkvinder over for Holte i en pokalfinale. Lørdag vandt Brøndby sikkert over ASV Elite i seminfinalen

Af Robert Hendel

Volleyballkvinderne fra Brøndby skal endnu engang op imod ærkerivalerne fra Holte i en landspokalfinale.

Det står klar, efter at Brøndby i lørdags slog ASV Elite i semifinalen . Oprindeligt skulle semifinaler og finale have væet afviklet som et stort Final 4-stævne, men situationen med covid-19 betyder, at det arrangement er blevet aflyst. I stedet blev kampene lagt ud til klubberne lokalt, og den ene semifinale blev så spillet i Brøndby lørdag eftermiddag, hvor gæsterne kom bedst fra start.

Brøndby havde fået Freja Barkler tilbage i liberotrøjen, og hun fik smmen med stortalentet Sofia Bisgaard godt styr på servemodtagningerne, og hjemmeholdet kom derfor hurtigt tilbage.

De to hold skiftedes til at tage små føringer, indtil Brøndby ved stillingen 13-15 rykkede bragte sig foran med 18-15. Gæsterne fra ASV Elite fik kun et enkelt point mere i sættet, som endte med 25-19 til Brøndby.

I andet sæt lagde ASV Elite et større pres på serven, som fik neutraliseret hjemmeholdets angreb på midten. Lige lidt hjalp det dog, for Brøndbys kanter tog over sammen, mens Tajma Muharemovic tjekkede ind i kampen med tre point til kontoen via en række flotte andengangsoverspilninger.

Ved stillingen 10-10 i andet sæt rykkede Brøndby atter fra gæsterne. Først til 15-10, og derfra var hjemmeholdet i kontrol, indtil sættet blev sluttet af med cifrene 25-17.

Tredje sæt blev en noget mere spændende affære, hvor Brøndby gjorde det svært for sig selv, ved at lave ikke mindre end seks servefejl. Holdet fik dog på godt defensivt arbejde sørget for, at gæsterne ikke kunne trække afgørende fra, mens Sille Hansen og Sofia Bisgaard offensivt sørgede for at Brøndby scorede point og vandt serven tilbage.

Hjemmeholdet havde det svært i tredje sæt, hvor ASV Elite gjorde alt for at få kampen ud i endnu et sæt. Gæsterne fik en sætbold ved stillingen 24-22 og igen ved 25-24, inden Brøndby lukkede kampen med 27-25 og udsigten til endnu et finaleopgør mod rivalerne fra Holte i slutningen af februar.