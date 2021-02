Melder sig ud af Venstre: Uenighed om skolepolitikken

Marlene Frandsen er ikke længere medlem af Venstre. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Marlene Frandsen har meldt sig ud af Venstre i Glostrup og fortsætter som løsgænger. Hun er særligt utilfreds med, at der ikke bliver lyttet nok til forældreønsker ved indskrivningen til Glostrup Skole, samt at skolens udskolings-model betyder, at alle klasser bliver opbrudt efter 6. klasse

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag i sidste uge meddelte Marlene Frandsen, at hun melder sig ud af Venstre. Det er særligt politikken omkring Glostrup Skole, hun er utilfreds med.

– Vi ser meget forskelligt på skolepolitikken. Der er vi nu nået til et punkt, hvor jeg som repræsentant for Venstre ikke kan stå på mål for den skolepolitik, som flertallet ønsker, siger hun.

Ved oprettelsen af Glostrup Skole blev de fire tidligere skoledistrikter samlet til et, hvor det så i teorien er skoleledelsens opgave at fordele elever mellem de enkelte matrikler. I praksis har forældre til børn, der skal starte i skole, mulighed for at ønske, hvilken afdeling de foretrækker, at deres barn skal starte på.

Hvert efterår skal kommunalbestyrelsen vedtage, hvor mange klasser, der er plads til på den enkelte afdeling. Sidste efterår blev det vedtaget, at der skal være tre klasser på Søndervang, Vestervang og Skovvang, to klasser på Nordvang og én klasse i Ejby. Prognosen fra forvaltningen viste, at der særligt kunne blive rift om pladserne på Søndervangskolen, hvor de forventede 74 elever til 66 pladser, mens der burde være ledig plads på de andre afdelinger.

Prognosen er dog lavet ud fra de tidligere skoledistrikter, der historisk ikke har fulgt forældrenes reelle ønsker. For eksempel hører børn i det meste af Solvangs-kvarteret til Vestervangskolen, men flere søger mod Nordvangskolen.

Nu er skolen begyndt at fordele de elever, der skal starte i SFO den 1. april, og det har givet henvendelser til politikerne.

– Jeg har fået nogle henvendelser fra forældre, som bliver tvunget til at have deres børn på Vestervangskolen, siger Marlene Frandsen.

Hun ønsker derfor, at man genovervejer den beslutning, der blev truffet i kommunalbestyrelsen i efteråret.

– Jeg ønsker, at man i højere grad lytter til forældrene og deres ønsker indenfor den ramme, der er. Det er jo klart, at alle børn ikke kan ønske for eksempel Nordvang. Men hvis vi havde plads til flere elever på Nordvang, og det er den skole, der er søgning til, så skal vi jo imødekomme de forældre, siger det nu tidligere Venstre-medlem.

Derudover er hun utilfreds med den nuværende udskolingsmodel. Her skal eleverne i slutningen af 6. klasse vælge, hvilken linje og hvilken afdeling de ønsker at fortsætte på i 7. klasse.

– Jeg ønsker ikke, at man kaster alle klasser op i luften og danner nye klasser på kryds og tværs. Det skal være op til skolen, siger Marlene Frandsen.

Ikke lyttet til

Marlene Frandsen er også utilfreds med den måde, som politikken i Venstre bliver lagt på.

– Der bliver ikke lyttet til, hvad jeg siger, og et snævert flertal i gruppen presser ofte mindretallet til at stemme for politiske beslutninger og fremføre synspunkter i forhandlinger, uden at søge et kompromis i gruppen. Det er kritisabelt. Den som kender sin Hal Koch ved, at i den demokratiske forståelse ligger både en pligt til demokratisk samtale og en pligt til at undgå, at et mindretals synspunkter siddes overhørigt, så et snævert flertal ikke bliver et flertalsdiktatur. Hal Kochs menighedsrådseksempel illustrerer, hvilken situation vi i Glostrup risikerer, hvis to store grupper i Kommunalbestyrelsen ikke er tilstrækkeligt bevidste om deres demokratiske ansvar, mener det nu tidligere Venstre-medlem.

Marlene Frandsen blev valgt til kommunalbestyrelsen i Glostrup ved valget i 2017 som nummer fem på Venstres liste med 78 personlige stemmer. Hun fortsætter som løsgænger i kommunalbestyrelsen. Om hun vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget til november, har hun ikke besluttet endnu.

– Det har jeg ikke taget endeligt stilling til endnu. Nu skal det her lige bundfælde sig. Det er jo ikke en beslutning, der er nem at tage, og det er ikke en beslutning, der er kommet lige over natten. Det kræver lidt tid og lidt modning og lidt ro, siger hun.