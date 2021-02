Mattias Tesfaye: Jeg savner forår, fodbold og fadøl

Mattias Tesfaye glæder sig til, at det igen bliver muligt komme på stadion igen. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Mattias Tesfaye har boet lige så lang tid på Vestegnen, som han boede i Århus, men han holder stadig med AGF. Hans børn derimod har i skolegården lært at holde med Brøndby IF, selvom ministeren ønsker noget andet

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af denne og de kommende uger bliver det klart, hvordan Danmark skal genåbnes. På Vestegnen håber mange, at det bliver muligt på den ene eller anden måde at få tilskuere tilbage på Brøndby Stadion. Én af dem, er Mattias Tesfaye, der i sidste uge var med på en live-udsendelse via Folkebladets Facebook-side.

Her sluttede han af med at opfordre befolkningen på Vestegnen til at holde fast i de gode vaner med mundbind, håndsprit og afstand, da smitten med den britiske corona-variant er stor netop her.

Han sagde dog også, at han meget gerne vil på Brøndby Stadion den 21. marts, når Brøndby IF tager imod AGF i sidste runde af Superligaens grundspil.

– Den ville jeg meget gerne ind at se. Det er meget lang tid siden, jeg ikke har været ude at se en Brøndby-AGF-kamp. Men ligesom masser af andre fodboldtosser, så bliver vi nødt til at holde ud her til sidst. Jeg har set, at der er diskussioner om, hvornår vi igen kan åbne stadion for publikum. Tro mig, jeg er en af dem, der ligesom mange andre her på Vestegnen virkelig glæder sig til at komme ud i forårssolen med en fadøl og se en god fodboldkamp. Jeg savner det virkelig, virkelig meget, sagde han.

Han siger selv, han er 50 procent Etioper og 100 procent dansker. Han er dog stadig 100 procent AGF’er.

– Jeg er født og opvokset i Århus, men så er det rigtigt, jeg endte på Sjælland. Nu har jeg boet her, lige så længe, som jeg boede i Århus, men jeg glemmer ikke hvor jeg kommer fra. Så jeg holder stadig med AGF. Men de fleste af mine venner holder med Brøndby, så jeg er tit på Brøndby Stadion for at se fodbold, og jeg er altid glad, når Brøndby vinder – bortset fra, når det er AGF, der er på besøg. Så håber jeg, at Brøndby får en ordentlig røvfuld, siger han.

Der er kun en enkelt Brøndby-fan på Århus stadion i aften. Han trak allerede i kamptrøjen imorges og bar den stolt ned ad Stadion Allé – ak, der er stadig så meget han ikke forstår… #KSDH #ultratwitteragf pic.twitter.com/Zv30hoSQ20 — Mattias Tesfaye (@mattiastesfaye) July 26, 2020

Ingen #ForeverJung

Mattias Tesfaye er som integrationsminister meget involveret i kampen mod social kontrol. På det hyggelige fodbold-plan kan han dog godt joke lidt med det. hans børn er nemlig blevet Brøndbyfans.

– Jeg har prøvet at lave lidt social kontrol på mine børn og sige, de skal være AGF’ere, men den kamp har jeg tabt. Nede i skolegården lærer de at holde med Brøndby. Nu hænger der Brøndby-trøjer på deres værelser, og de kommer hjem og synger Brøndby-sange. Jeg prøver desperat at stoppe det, men der er integrationen på Vestegnen gået lidt for godt, siger han og kommer med en anekdote:

– Jeg var faktisk på Århus Stadion i sommer, hvor AGF spillede sidste hjemmekamp mod Brøndby (som Brøndby vandt 1-0, red.), og AGF skulle have bronzemedaljer. Så spurgte jeg min søn, om han ville med på stadion. Han havde taget sin Brøndby-trøje på. Vi gik ud af Stadion Allé i Århus, og der var tusindvis af mennesker i AGF-trøjer. Der var én gul trøje, det var min søn, der gik stolt og rank, mens alle kiggede forbløffede på ham, fortæller han.

Over de seneste uger har Brøndbyfans forsøgt at få overbevist Anthony Jung om, at han skal blive i Brøndby under kampagnen #ForeverJung.

En Brøndby-fan ville derfor høre ministeren, om han kunne hjælpe med at holde på tyskeren ved at nægte ham at rejse hjem til Tyskland. Det kunne han ikke.

– Det var sådan noget man kørte med i DDR, hvor man byggede en mur og forhindrede folk i at rejse ud. Tyskere har rimelig fri indvandring til Danmark, men vi har også rimelig fri udvandring, sagde han med et grin.

Hele interviewet med Mattias Tesfaye kan ses herunder.