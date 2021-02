Leder du efter markeringslygter til dit køretøj?

SPONSORERET INDHOLD: Uanset hvilket køretøj du kører i, er det vigtigt at være synlig i trafikken. På den måde vil du både beskytte dig selv og andre. Derfor er det vigtigt at være ordentligt oplyst og at være sikker på, at dit køretøj har al den nødvendige belysning.

Af SPONSORERET INDHOLD

Ligegyldigt om du kører i en lastbil, en traktor eller måske blot en almindelig personbil er det vigtigt, at dit køretøj er forsynet med markeringslygter. Derfor handler det om at finde nogle, der passer til dit behov.

Flere ting at tage stilling til

Der findes flere forskellige typer af markeringslygter, og derfor er det en god idé at tage stilling til dit eget behov og dit køretøj for at finde frem til de helt rette.

Du skal blandt andet overveje, hvor mange volt lygten skal være til. Der er et stort antal lygter med multivolt, men du finder også lygter på enten 12 eller 24 volt. Det vil dog typisk være smart at vælge en multivoltlygte, da dette er et alsidigt valg, der fungerer til alle køretøjer.

Du kan også med fordel overveje aspekter som montering, farver, og om lygten skal være med eller uden refleks.

Disse farver er at finde

Når det kommer til valg af farve, vil valget naturligvis først og fremmest afhænge af, hvor på køretøjet lygten skal sidde. Du kan finde lygter i farverne hvid, rød og orange. Hvad angår de orange lygter, kan nogle af dem også fås med blinklys, hvis der skulle være behov for dette.

Hvordan monteres lygterne?

Du sidder måske og tænker over, hvordan lygterne egentlig monteres. Her vil det komme an på den givne lygte, for der findes nemlig flere forskellige monteringstyper. I sortimentet af markeringslygter finder du lygter med følgende monteringstyper:

– Med beslag

– Uden beslag

– Til indbyg og påbyg

– Til indbygning

– Til påbygning

Du kan med fordel tage stilling til, hvor lygten skal monteres, når du vælger monteringstypen. Alt efter hvor lygten skal sidde på køretøjet, vil det nemlig være forskelligt, hvilken monteringstype der er at foretrække.

Er du klar til at finde dine markeringslygter?

Hvis du føler, at du er godt klædt på til at finde og vælge dine markeringslygter nu, er det bare om at komme i gang. På den måde kan dit køretøj inden længe blive helt sikkert, så du kan køre i det med god ro i maven.