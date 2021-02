Kommunen er klar med ny pensionisthåndbog

Vallensbæk Kommune har udgivet en håndbog til pensionisterne i byen. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. I Pensionisthåndbogen finder man nyttig information, og den fungerer som en guide til de tilbud og services, der er for pensionister i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune har udarbejdet en håndbog, der oplyser om de muligheder og rettigheder, man har som pensionist i kommunen. I bogen finder man svar på en række spørgsmål omkring pension og desuden oplysninger om Vallensbæk Kommunes tilbud til pensionister.

– Jeg glæder mig over, at vi i Vallensbæk Kommune kan tilbyde pensionister den her håndbog, som I kan bruge til at finde information og oplysninger om det at være pensionist i kommunen. Det er en dejlig service at kunne give jer, siger Jytte Bendtsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Man kan finde mange forskellige oplysninger i Pensionisthåndbogen, for eksempel om boligydelse, kørsel, sygdommen demens og sundhedstilbud. Håndbogen kan bruges som en form for opslagsværk til, hvor og hvordan man finder mere viden om det område, der har ens interesse. Der er forsøgt at give en så god og omfattende orientering som muligt, men der kan naturligvis stadig være noget, man ikke finder svar på. Man er altid velkommen til at kontakte Vallensbæk Kommune på telefon 4797 4700.

Håndbogen bliver delt ud, hvor det er muligt under COVID-19, og er blandt andet at finde på ældrecentrene i Vallensbæk. Den er også tilgængelig for afhentning i receptionen på Rådhuset, og når det igen er muligt at åbne biblioteket og Korsagergård, vil den ligeledes være tilgængelig der.