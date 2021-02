Hooligan varetægtsfængslet: Mistænkt for voldtægt af unge drenge

En 27-årig mand med rødder i hooliganmiljøet blev lørdag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for voldtægt af flere unge drenge. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En 27-årig mand fra Rødovre med relation til hooliganmiljøet i Brøndby blev lørdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør for lukkede døre. Han er ifølge Folkebladets oplysninger sigtet for voldtægt af mindst 14 unge drenge

Af Jesper Ernst Henriksen

Københavns Vestegns Politi anholdt fredag en 27-årig mand fra Rødovre, der lørdag blev varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad personen helt præcis er sigtet for.

Manden beskyldes ifølge Folkebladets oplysninger for ikke mindre end 14 voldtægter af unge drenge, og det har fået hooliganmiljøet til at koge på de sociale medier. Den nu varetægtsfængslede mand har nemlig frem til anholdelsen været en fremtrædende figur i hooliganmiljøet omkring Brøndby IF, mens ofrene skulle angiveligt have en relation til fan-miljøet.

Rygterne om anholdelsen spredtes i weekenden som en steppebrand på de sociale medier, hvor billeder af den mistænkte flittigt blev delt og debatteret af folk, der tilsyneladende også har en relation til hooliganmiljøet i både Danmark og udlandet.

– Lige nu kommenteres sagen en del på de sociale medier, hvilket vi er opmærksomme på, men det er ikke noget vi kommenterer på, oplyser Claus Buhr, der er kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi.

Fredag morgen blev der affyret skud i Brøndbyøster. På de sociale medier gik der rygter om, at den nu varetægtsfængslede mand fra Rødovre var målet for skyderierne. Det rygte ønsker politiet dog heller ikke at kommentere af hensyn til efterforskningen, skriver Claus Buhr i en mail til Folkebladet.

Der er nedlagt navneforbud i sagen. Det er også uvist, hvordan den 27-årige mand forholder sig til sigtelsen, da den blev læst op for lukkede døre.