Forlænger opholdsforbud ved klubhus

Politiet har forlænget opholdsforbuddet på dele af Brøndbytoften 11 i Brøndbyøster. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Det er fortsat ikke tilladt at opholde sig på dele af Brøndbytoften 11 i Brøndbyøster. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi har forlænget opholdsforbuddet på dele af adressen Brøndbytoften 11 i Brøndbyøster Landsby.

Baggrunden for forbuddet er, at politiet stadigvæk vurderer, at der verserer en voldelig konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og banden NNV-Gruppen. Derfor mener politiet, at der er betydelig risiko for angreb på ejendommen, og det kan være til fare for de øvrige beboere og folk, der færdes i området.

Opholdsforbuddet blev første gang indført torsdag den 28. januar 2021, og det gælder nu foreløbigt frem til torsdag den 11. marts 2021 kl. 17.00.

En overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år.