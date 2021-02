Forårsfornemmelser? Bliv klar til havesæsonen med disse gode idéer

SPONSORERET INDHOLD: Dagene er allerede blevet en hel del længere, og måske mærker du også, at du er ved at længes efter forår, sommer og lange lyse nætter. Går man en tur i skoven, kan man allerede se de små grønne spirer, som forsigtigt kommer frem fra skovbunden.

Hvis du er glad for at gå i haven, så er du nok også allerede ved at glæde dig til at komme ud og tage fat, hvor det trænger efter en lang og våd vinter. Der er noget, der skal rydde op, og når det er plantetid, er der sikkert en del, du skal have i jorden og i krukker. Det er ikke for tidligt at begynde at planlægge, hvad der skal plantes hvor.

I artiklen herunder vil du derfor modtage gode idéer til, hvad der så at sige er musthaves i en skøn og hyggelig have, og hvordan du kan finde mere inspiration til din egen drømmehave på Garmundo.dk.

Skab et små og fortryllende afkroge

Noget af det mest magiske ved at gå i haven er at gå på opdagelse i de små afkroge, haven gemmer på. Ved hjælp af buske og små træer kan du skabe mindre opdelinger og rum i haven, som gør den til et hyggeligt sted at være, frem for hvis du kun har en stor, åben og firkantet græsplæne.

Desuden er det en god idé at skabe små forhøjninger og bed, så der bliver lidt niveauforskelle i haven. Det er blandt andet meget populært at anvende forskellige planter eller blomster som bunddække i et stenbed eller som bunddække imellem små buske og hække.

Ved at lave små bed hist og her med forskellige bunddækkeplanter, skaber du afvigelser, som er spændende at se på, når du går tur i din egen have. Der er mange forskellige planter at vælge imellem, og du skal derfor ikke tøve med at gå på opdagelse i det store udvalg.

Den stedsegrønne have er populær

I et klima som det danske er det ikke alle blomster og planter, der tager sig lige godt ud i efteråret og om vinteren. Desuden er det ikke alle beplantninger, der kan klare det kolde vejr og de store mængder nedbør i de kolde måneder i Danmark. Af den grund er det utroligt populært at vælge de flotte stedsegrønne plantearter, så du har en grøn have året rundt.

Fordelen ved de stedsegrønne plantevarianter er, at de i modsætningen til de fleste andre planter og træer ikke mister bladene, når det bliver efterår. Desuden falmer bladene ikke eller bliver brune, så derfor er de grønne året rundt, hvilket er dejligt i en have, man gerne vil nyde synet af året rundt.